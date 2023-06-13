13.06.2023, 20:23
ВИДЕО | Очередное ночное заседание в Рийгикогу. Март Хельме - правительству: если вы будете продолжать упрямиться, то и мы тоже(22)
Вчера Рийгикогу начал обсуждение законопроекта о сокращении пособий многодетным семьям. Однако далеко не продвинулись и теперь на горизонте маячит ночное заседание. Март Хельме (EKRE), Танель Кийк (Центристская партия) и Хелир-Вальдор Сеэдер (Партия Isamaa) в видеоинтервью объясняют планы оппозиции.
„Цель этой обструкции - вынудить коалицию и главу правительства сбавить темп“, - пояснил Март Хельме, объясняя тактику, применяемую до сих пор, с момента появления нового состава Рийгикогу. „Мы должны созвать что-то вроде круглого стола с представителями всех партий и искать выход из сложившейся ситуации“. По его мнению, „компромисс“ коалиции до сих пор означал лишь получение желаемого.