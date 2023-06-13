Возможно, медсестер в Нарве станет больше: осенью Тартуская высшая школа здравоохранения начнет обучение

Во время ковида из больницы ушли многие медсестры: или сами заболели, получили осложнения, или выгорели, когда работали в жутком режиме. Плюс сказываются процессы миграции, когда медсотрудники уезжают в поисках более выскооплачиваемых мест в другие страны, в основном – в Скандинавию. Хотя сами медсестры говорят, что не жалуются на зарплату, но жизнь в другой стране все равно часто выглядит перспективнее. Минимальная, согласно коллективному договору, оплата рабочего времени медсестры – 10,90 евро в час. Среднее количество часов работы в месяц – 168. Но в основном все работают с переработками. „Есть в нашей больнице аттестация персонала, приняты три категории, – рассказывает Наталья Метелица. – 204 сестры у нас на 1 июня имеют одну из категорий. Например, с 1 апреля медсестра первой категории получает 11,80 евро за час. Это хорошая мотивация“.

Некоторым из этих выпускников сейчас уже больше пятидесяти лет, они по-прежнему составляют костяк медсестренского персонала. Но лет через пять, если не изменить ситуацию, случится катастрофа. В силу возраста, рассказывает Метелица, они уже не могут выходить на ночные смены, многие ищут дневную работу, поэтому переходят туда, где работодатель предлагает нормированный рабочий день, где нет бессонных ночей, например, в семейные центры. Есть, конечно, по словам главной сестры больницы, и молодежь, которая хочет работать только на амбулаторном приеме, вести самостоятельный прием и не готова трудиться по ночам или ездить на вызовы скорой помощи. „Тот персонал, который был, себя выработал, молодые не хотят работать с переработками, – комментирует Вера Григорьева, ответственная сестра терапевтической клиники и координатор Ида-Вирумаа общества работников здравоохранения Эстонии. – Каждый человек понимает, что надо работать без выгорания. А когда ты работаешь сутки через сутки, то без выгорания не обойтись“.

„Шли к этому долго, – говорит Наталья Метелица, главная медсестра Нарвской больницы, – периодически медшколы проводили обучение на нашей базе. Например, в 90-е Кохтла-Ярвеская медшкола вела у нас свою программу. Многие ее выпускники до сих пор работают. Мы несколько лет назад проводили выпускной и оказалось, что больше 100 из 270 сестер у нас в коллективе – это ее выпускники“.

Мало, кто хочет идти в медицину, говорят медсестры, потому что нужно долго и много учиться, работа тяжелая, ответственность большая. Государство только второй год подряд увеличивает прием абитуриентов на обучение медсестер. В этом году в два раза: открыто 700 мест. „Начинать обучать больше медсестер надо было еще 10 лет назад, – считает Метелица. – Но хорошо, что хоть теперь это сделали“. Наталья добавляет, что нужно учитывать фактор старения населения. Люди дольше живут, а это значит, что нужно больше медсестер и персонала по уходу.

Сейчас больница готова взять 20 медсестер. Возможно, даже больше. „Нам требуются также врачи, лаборанты, техники рентгена, физиотерапевты и акушерки“, – говорит Метелица.

В Нарвской больнице работают медсестры из Раквере, Кохтла-Ярве, Йыхви. Приезжают в выходные дни даже специалисты из Таллинна. Больница оплачивает им проезд. Берут иногда смены по выходным и медсестры, которые ушли на другую, более спокойную работу, – это немного разгружает основной персонал больницы. Сотрудники по уходу стараются помогать сестрам. Они в свою очередь разгружают врачей по некоторым вопросам. Вера Григорьева говорит, что на пациентах такая ситуация не сказывается, но, увы, она отражается на персонале. Он перегорает. Всем составляют удобные графики, чтобы только оставались работать, но переработки есть все равно. Поэтому обучение, которое начнет осенью Тартуская медшкола, очень долгожданное в больнице. Сотрудничество – это не пробный вариант. В 2022 году Тартуская высшая школа здравоохранения проводила обучение работников по уходу и руководителей деятельности в Нарве. И осталась довольна партнерством.

„Для нас важно предложить возможность обучения в регионе, поскольку это позволяет ученикам получать образование в сфере здравоохранения рядом с домом, что позволяет лучше совмещать учебу с работой и семьей“, – отмечает проректор по учебной деятельности Тартуской высшей школы здравоохранения Керсти Вииткар.