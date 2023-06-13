Табличка на кассе Rimi: „Картой платите дважды!“. Магазин объяснил, что случилось
Вчера вечером в кассах самообслуживания в Rimi на Suur-Sepa,18 в Пярну можно было увидеть бумажку с надписью „Используйте оплату картой дважды!“
Представитель администрации магазина Елена Литвинович говорит, что вчера между 16:30 и 17:00 в пярнуском магазине действительно были проблемы с оплатой картой. „Мы сразу связались с представителями банка и выяснили, что с первого раза платеж не пройдет, но со второй попытки проблем не будет“, — поясняет она.
„Безусловно, такой вид общения с клиентами не самый корректный, но реагировать нужно было быстро, и наши представители службы поддержки сделали все возможное, чтобы оперативная информация доходила до клиентов быстро“, — добавляет он.
Литвинович подтверждает, что проблема была быстро решена, и сегодня платежи по картам работают без проблем.