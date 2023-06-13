Табличка на кассе Rimi: „Картой платите дважды!“. Магазин объяснил, что случилось

Представитель администрации магазина Елена Литвинович говорит, что вчера между 16:30 и 17:00 в пярнуском магазине действительно были проблемы с оплатой картой. „Мы сразу связались с представителями банка и выяснили, что с первого раза платеж не пройдет, но со второй попытки проблем не будет“, — поясняет она.