Почему в круглосуточных магазинах Prisma по ночам закрыты кассы самообслуживания?

Некоторые магазины сети Prisma открыты 24 часа в сутки. По словам главы отдела коммуникации и ответственного предпринимательства сети Prisma Кристийны Тамберг, магазины корректируют часы работы обычных касс и касс самообслуживания в ночное время в зависимости от того, какая помощь обычно нужна посетителям ночных магазинов, чтобы обслуживание происходило быстрее.

„Например, в Sikupilli Prisma мы сейчас в основном внедрили такую ​​схему работы, что с 7:30 утра до полуночи работают и кассы самообслуживания, и обычные кассы, а ночью — только обычные кассы. „Практика показала, что это эффективнее, потому что при переходе на кассу самообслуживания покупателям в большинстве случаев требуется помощь дежурного, а в обычной кассе обслуживание происходит в ночное время быстрее“, — сказала Тамберг.