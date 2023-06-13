Почему в круглосуточных магазинах Prisma по ночам закрыты кассы самообслуживания?
В редакцию Delfi Ärileht обратился читатель, который расстроен тем, что ночью не работают кассы самообслуживания Prisma. Издание обратилось к Prisma за разъяснениями.
Некоторые магазины сети Prisma открыты 24 часа в сутки. По словам главы отдела коммуникации и ответственного предпринимательства сети Prisma Кристийны Тамберг, магазины корректируют часы работы обычных касс и касс самообслуживания в ночное время в зависимости от того, какая помощь обычно нужна посетителям ночных магазинов, чтобы обслуживание происходило быстрее.
„Например, в Sikupilli Prisma мы сейчас в основном внедрили такую схему работы, что с 7:30 утра до полуночи работают и кассы самообслуживания, и обычные кассы, а ночью — только обычные кассы. „Практика показала, что это эффективнее, потому что при переходе на кассу самообслуживания покупателям в большинстве случаев требуется помощь дежурного, а в обычной кассе обслуживание происходит в ночное время быстрее“, — сказала Тамберг.
В качестве работодателя, конечно же, мы также следим за разумным и эффективным планированием рабочего времени сотрудников, — отметила Тамберг.