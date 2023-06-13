Эстонский химик в 39 лет умер от рака. В своих исследованиях он искал способы его лечения

Вот как коллега из Таллиннского технического университета Евген Карпичев описывал работу Павла: „Чтобы целевой молекуле, например, лекарству попасть в клетку и начать работать, ей необходимо соответствовать огромному количеству требований к размеру и структуре – подходить определенному типу „больных“ клеток и быть безвредным для „здоровых“. По его словам Павел вместе со своими студентами не просто проанализировали связь между структурой различных фрагментов молекулы и ее свойствами, но и разработали анализ на основе микроскопии для „внутриклеточного“ скрининга, а это, в свою очередь, может помочь в диагностике и лечении рака.

Однако, несмотря на впечатляющие успехи за рубежом, Павел всегда сохранял связь с родным городом. В 2016 году он вернулся в Таллинн и приложил полученные знания, работая на благо своей родины, занимаясь исследованием органического синтеза. В Эстонии он преданно служил своей профессии до последних дней.

Во втором направлении исследований они работали над созданием новых материалов, которые имели особую структуру. Эти материалы могли использоваться для хранения и преобразования энергии, а также для катализа – процесса, который помогает химическим реакциям происходить быстрее. Исследования группы были важны для развития различных областей науки, таких как медицина, энергетика и химия.

После этого Павел отправился в Соединенные Штаты, где занял должность научного сотрудника в Гарвардской медицинской школе. Через два года он уже работал в Институте Вейцмана и в технологическом институте в Израиле, где исследовал дизайн и разработку новых и эффективных стерео- и энантиоселективных стратегий синтеза сложных молекулярных структур. Они работали в двух основных направлениях. В первом направлении исследовали, как маленькие химические вещества могут взаимодействовать внутри клеток. Для этого использовали специальные микроскопы, чтобы увидеть, что происходит внутри живых клеток и понять, как они работают.

Воспитанник Ласнамяэской гимназии уже с раннего возраста ярко проявлял талант и жажду знаний: Павел участвовал в международных олимпиадах по химии и неизменно занимал призовые места. Школу он окончил с золотой медалью и поступил в Тартуский университет, который также окончил с отличием. Затем началось его академическое путешествие – Павел получил степень магистра в Имперском колледже Лондона и докторскую степень в Университетском колледже Лондона по своей избранной области – химии.

Ученый Института химии Тартуского университета Надежда Конги познакомилась с Павлом 20 лет назад, когда они оба еще были студентами. „Паша занимался популяризацией науки. Он много работал над организацией олимпиад среди школьников: придумывал методические пособия по биохимии, которые до сих пор используют“. Впоследствии бывшие сокурсники стали коллегами и воплощали в жизнь большие идеи. Надежда с гордостью рассказывает об их совместной работе: „Мы с ним сотрудничали по теме зеленых технологий, трудились над выработкой энергии с помощью электрохимических процессов. В коллаборации он разработал очень интересные материалы. Его знания в органической химии и мои – в электрохимии способствовали интересным открытиям“.

Паша, как комета – очень ярко пролетал

Вспоминая Павла, его бывшая одноклассница Ольга Корниловски, также подчеркивает его выдающиеся способности: „Он был одаренным. И хотя он выбрал для себя химию, я уверена, что он бы преуспел везде“.

Помимо высокой трудоспособности друзья и близкие Павла отмечают еще одну его особенность: „Он был невероятно эмоциональным“. „Паша, как комета – очень ярко пролетал“, – рассказывает Ольга. В ее памяти он остался человеком увлеченным и общительным, который магнитом притягивал к себе множество людей.

Примером такой притягательности и общего увлечения является их дружба с Софией Рубиной, которую объединяла страсть к музыке. Павел часто приходил на ее концерты. „Он был очень светлым человеком, – говорит София, – кроме того, он всегда был полон энергии, постоянно занимался чем-то и вдохновлял других. Он легко находил общий язык со всеми в компании“. София вспоминает, как однажды Павел позвал ее в Нью-Йорк, когда они оба жили в Бостоне. „Мы гуляли по Центральному парку, посещали разные кафе, а ночью оказались в джазовом клубе. Мы провели там незабываемый день и затем вернулись в Бостон“.