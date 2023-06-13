ФОТО И ВИДЕО | Большая пьянка! Футболист сборной Англии четыре дня праздновал победу „Сити“ в Лиге чемпионов

„Манчестер Сити“ обыграл „Интер“ со счетом 1:0 в финале Лиги чемпионов и впервые в истории стал чемпионом самого желанного клубного турнира Европы. Несколько игроков „Сити“ решили отметить особенный момент с размахом.

Сборной Англии предстоит сыграть в отборочных матчах чемпионата Европы с Мальтой и Северной Македонией. В команду Гарета Саутгейта также входит Джек Грилиш, у которого за плечами несколько дней празднования с одноклубниками.

Игрок „Сити“ покинул стадион в Стамбуле после финала ЛЧ с пивом Heineken и динамиком. В последующие дни празднование англичанина только набирало обороты. Подвиги Грилиша также попали в социальные сети.

Норвежская суперзвезда Элринг Холанд также не стал сдерживать эмоции, опубликовав в социальных сетях фотографию, на которой он курит большую сигару.

Однако четырехдневное празднование Грилиша подошло к концу. Как сообщает Daily Mail, он присоединился к сборной Англии во вторник вечером.

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