В Нарва-Йыэсуу нетрезвая женщина управляла авто, в котором был ребенок

По сообщению Департамента полиции и погранохраны, патруль остановил указанный автомобиль, подозрения подтвердились. Женщина, находившаяся за рулем, действительно была в состоянии алкогольного опьянения. После проведения экспертизы ее доставили в отделение полиции.

Все детали случившегося выяснятся в ходе разбирательства. Полиция начала производство по делу по статье закона, которая касается управления транспортным средством в состоянии опьянения. В этом случае предусмотрен денежный штраф в размере до 1200 евро, арест или аннулирование водительских прав сроком до года.

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