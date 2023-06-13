В Нарва-Йыэсуу нетрезвая женщина управляла авто, в котором был ребенок(1)
В понедельник около десяти часов вечера в полицию поступило сообщение, что в направлении Нарва-Йыэсуу движется автомобиль, водитель которого может быть нетрезв. Также, согласно сообщению, в машине находился маленький ребенок. RusDelfi узнал подробности данного инцидента.
По сообщению Департамента полиции и погранохраны, патруль остановил указанный автомобиль, подозрения подтвердились. Женщина, находившаяся за рулем, действительно была в состоянии алкогольного опьянения. После проведения экспертизы ее доставили в отделение полиции.
Все детали случившегося выяснятся в ходе разбирательства. Полиция начала производство по делу по статье закона, которая касается управления транспортным средством в состоянии опьянения. В этом случае предусмотрен денежный штраф в размере до 1200 евро, арест или аннулирование водительских прав сроком до года.
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