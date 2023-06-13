Бесплатный общественный транспорт в уездах в этом году не отменят
Прописанный в коалиционном договоре план по отмене бесплатного уездного общественного транспорта не будет реализован до начала следующего года, заявил министр по делам регионов Мадис Каллас.
По словам министра по делам регионов Мадиса Калласа, план по введению оплаты проезда на уездных маршрутах остается в силе.
„На данный момент мы идем по графику и активно общаемся с операторами общественного транспорта, – сказал он. – Согласно плану, оплата проезда в уездных автобусах может быть введена не ранее начала 2024 года, так как переход на платный проезд требует технической подготовки со стороны операторов общественного транспорта“.
В период пандемии коронавируса число людей, пользующихся общественным транспортом, резко сократилось, поскольку те, у кого была возможность, ездили на машинах, а не на автобусах, чтобы снизить риск заражения. По словам пресс-секретаря Транспортного департамента Эрки Варма, сейчас ситуация изменилась.
В первом квартале этого года количество пассажиров увеличилось на 21% – с 4,9 млн в первые три месяца прошлого года до 5,9 млн за тот же период этого года.
Правительство планирует сохранить право на бесплатный проезд на уездных маршрутах для пожилых людей, детей и людей с ограниченными возможностями.