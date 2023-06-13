Путин назвал обстрелы жилых районов „бессмысленными“. Менее чем через сутки российские военные нанесли удар по пятиэтажке в Кривом Роге Погибли 10 человек, еще 28 получили ранения

Пострадали 28 человек, из них 12 находятся в больницах с ранениями от средней до очень тяжелой степени. Спасательная операция продолжается; по данным властей, под завалами находится еще один человек.

Кривой Рог обстреляли в ночь на 13 июня. Как заявил глава Днепропетровской области Сергей Лысак, удар был нанесен крылатыми ракетами. По его словам, три из них были уничтожены силами ПВО. Глава администрации города Александр Вилкул сообщил, что другие ракеты, помимо пятиэтажного дома, поразили склад, частное предприятие (там погиб еще один человек), подразделение спасателей и еще один объект.

Власти города объявили 14 июня днем траура по погибшим.

Президент России Владимир Путин 12 июня называл удары по жилым районам „бессмысленными“ (он говорил об этом в контексте апрельского обстрела травматологического центра в Донецке, в котором Россия обвинила украинскую армию).

Представитель Минобороны России Игорь Конашенков в ходе ежедневного брифинга заявил, что российские военные „нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по местам сосредоточения оперативных резервов ВСУ, а также складу боеприпасов и вооружения иностранного производства“.

Российское военное ведомство с самого начала войны после попаданий ракет в дома, приводящих к большому количеству жертв среди мирного населения, обычно заявляет лишь о том, что „высокоточным оружием“ были поражены какие-то „военные“ цели, и отказывается подтверждать попадание по гражданским объектам и брать ответственность за гибель мирных жителей.

Кривой Рог — родной город президента Украины Владимира Зеленского. Комментируя обстрел, он заявил, что „российские убийцы продолжают свою войну против жилых домов, обычных городов и людей“, и пообещал, что их „настигнет ответственность за каждую выпущенную ими ракету“.