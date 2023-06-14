Зеленое производство и услуги: читайте, что вы можете сделать, будучи малым предпринимателем

Экологичность начинается с маленьких шагов

Все мы хотим, чтобы жизнь на этой планете сохранилась и после ухода нашего поколения. Зеленое, то есть сохраняющее окружающую среду производство и предложение услуг означает то, что при совершении повседневных действий и принятии решений на это обращается значительное внимание, и при введении новых принципов действия учитывается ответственное потребление энергии, а также пересматривается сырье, цепь поставок и производственные процессы. Продумав данные аспекты для своего бизнеса, каждое предприятие может сделать свою деятельность лучше.

Вода, отопление и охлаждение являются одними из крупнейших генераторов следа CO 2

Зачастую крупнейшими генераторами углеродного следа являются вода и энергия. Используя их экономно, вы увеличиваете экологичность своего предприятия. Как правило, сберегая воду и энергию, можно сберечь и довольно ощутимые денежные суммы.

Пересмотрите для своего предприятия привычки по потреблению воды, состояние систем отопления и охлаждения. Используя экономное оборудование или заменив старые приборы на более новые, у малого предпринимателя и владельца конторского помещения есть возможность уменьшить свой экологический след.

Замените энергоемкое оборудование и машины

В дополнение к отоплению и охлаждению энергию потребляет всевозможное производственное оборудование, а также находящиеся в конторах принтеры, компьютеры и другая техника. Если ваши приборы амортизировались, обязательно узнайте, можно ли их заменить на новые и энергосберегающие.

Также нужно пересмотреть используемые предприятием автомобили. По роду деятельности сотрудникам многих предприятий необходимо много ездить. В этом случае полезнее будет приобрести новые машины, которые при езде частично используют электричество или потребляют меньше топлива. Взвесить следует и использование современных услуг проката, если реальная потребность в поездках не является ежедневной.

Уменьшите количество отходов и использование пластика