Зеленое производство и услуги: читайте, что вы можете сделать, будучи малым предпринимателем
Зеленый вид мышления и тема ESG являются на сегодня достаточно актуальными, и число потребителей, предпочитающих долговечные товары и услуги, неуклонно увеличивается. Прочитайте, что вы в качестве руководителя и владельца малого бизнеса можете сделать для того, чтобы экологический след от вашего предприятия был бы наименьшим и ваши товары и услуги были бы долговечнее.
Экологичность начинается с маленьких шагов
Все мы хотим, чтобы жизнь на этой планете сохранилась и после ухода нашего поколения. Зеленое, то есть сохраняющее окружающую среду производство и предложение услуг означает то, что при совершении повседневных действий и принятии решений на это обращается значительное внимание, и при введении новых принципов действия учитывается ответственное потребление энергии, а также пересматривается сырье, цепь поставок и производственные процессы. Продумав данные аспекты для своего бизнеса, каждое предприятие может сделать свою деятельность лучше.
Вода, отопление и охлаждение являются одними из крупнейших генераторов следа CO2
Зачастую крупнейшими генераторами углеродного следа являются вода и энергия. Используя их экономно, вы увеличиваете экологичность своего предприятия. Как правило, сберегая воду и энергию, можно сберечь и довольно ощутимые денежные суммы.
Пересмотрите для своего предприятия привычки по потреблению воды, состояние систем отопления и охлаждения. Используя экономное оборудование или заменив старые приборы на более новые, у малого предпринимателя и владельца конторского помещения есть возможность уменьшить свой экологический след.
Замените энергоемкое оборудование и машины
В дополнение к отоплению и охлаждению энергию потребляет всевозможное производственное оборудование, а также находящиеся в конторах принтеры, компьютеры и другая техника. Если ваши приборы амортизировались, обязательно узнайте, можно ли их заменить на новые и энергосберегающие.
Также нужно пересмотреть используемые предприятием автомобили. По роду деятельности сотрудникам многих предприятий необходимо много ездить. В этом случае полезнее будет приобрести новые машины, которые при езде частично используют электричество или потребляют меньше топлива. Взвесить следует и использование современных услуг проката, если реальная потребность в поездках не является ежедневной.
Уменьшите количество отходов и использование пластика
Сортировка мусора становится нормой как в конторах, на производстве, так и в частных домохозяйствах. Попробуйте создать в кухонном уголке возможности для использования обычной посуды и не использовать одноразовые стаканы и тарелки.
Так как лето уже в разгаре, обязательно нужно следить за тем, чтобы использовалось как можно меньше одноразовой посуды как на совместных мероприятиях, так и на больших концертах и ярмарках. Повторное использование предлагает много замечательных возможностей, и участникам нравится быть в это вовлеченными.
Вместо воды в пластиковых бутылках используйте в офисе воду из-под крана, очищенную при помощи системы фильтрации. Этим снизите использование пластика и транспортировки, а благодаря этому и расходы. Уменьшите использование бумаги или перейдите полностью на безбумажное делопроизводство.
Не забудьте про дигитальный мусор
Дигитальный мусор – это все увеличивающийся вид мусора, который мы создаем каждый день. Увеличивающийся объем данных требует создание и поддержание работы все большего числа хранилищ данных, что в свою очередь требует все больше энергии. Чтобы дигитальный мусор не скапливался, каждый работник может проверять свой компьютер, телефон и серверные каталоги через определенное количество времени, чтобы стирать ненужные данные.
Выбирайте экологичных партнеров
Экологичность стоит учитывать и при выборе партнеров. Через это количество экономно действующих людей и предприятий будет увеличиваться. Так, например, в Hüpoteeklaen отказались от использования одноразовой посуды и бутилированной воды. У нас офис, свободный от бумаги, тема экологичности находится в приоритете. Мы внедряем зеленые решения и постоянно интегрируем данные разнообразные темы в нашу политику.
Вместе с Кредитом роста в направление зеленого будущего
Для уменьшения экологического следа своего предприятия можно предпринимать шаги уже сегодня. Помощь в этом окажет Кредит роста.
Кредит роста является льготным финансовым решением, предназначенным именно для микропредприятий, он подходит как производственным, торговым предприятиям, так и предприятиям, оказывающим различные услуги.
Кредит роста можно использовать для замены системы отопления, постройки новых производственных помещений, покупки машин и автомобилей, развития предприятия, привлечения оборотного капитала, финансирования долгосрочных проектов и инвестиции.
Например, Кредит роста можно использовать для обновления системы отопления и охлаждения в своих бизнес-помещениях, обновления упаковки своих товаров, изменения производственных процессов, чтобы они стали более экономичными, или для замены энергоёмкого оборудования.
Подать ходатайство на кредит с более выгодным по сравнению с обычными кредитами процентом могут малые предприятия, чей оборот или объем баланса не превышает 2 миллионов евро в год и в которых работает от 1 до 9 работников, собственный капитал отвечает требованиям законодательства и у которых отсутствуют нарушения по оплатам и долги по налогам.
Кредит роста выдается в сотрудничестве с Европейским инвестиционным фондом. Максимальная сумма кредита составляет 25 000 евро, у предприятия в использовании может быть до двух Кредитов роста. Кредитная сумма для одной клиентской группы может быть от 2 000 до 50 000 евро, срок кредитования от 3 месяцев до 15 лет.
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Данную деятельность финансирует Европейский Союз в рамках программы трудовой занятости и социальных инноваций (EaSI) при использовании средств Европейского инвестиционного банка и Европейского инвестиционного фонда.
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