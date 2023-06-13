ВИДЕО | Путин недоволен министром обороны?

На встрече Путин сказал, что каждый солдат, участвующий в „спецоперации“, является героем и что их борьба ведется в интересах родины. Однако внимание общественности привлекла реакция президента на министра обороны Сергея Шойгу.

Владимир Путин на мгновение посмотрел на Шойгу и быстро отвернулся от министра, пока не пришло время вручать медали солдатам. Какой сигнал хотел послать Путин - судить зрителю.

Среди прочего, Путин на этой встрече упомянул, что прошедшие войну солдаты могли бы сформировать будущий командный состав: „Люди, такие как вы, без всякого сомнения, нужны стране, Родине, нужны Вооруженным силам“.

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