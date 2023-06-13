Король биатлона рассказал, что его укусила гадюка: „Надеюсь, что получу суперспособности, как Человек-паук“

30-летний Бё работал в саду у своего дома в Конгвингере, когда его укусила гадюка. По воспоминаниям спортсмена, сначала он этого даже не заметил. „Когда я зашел в дом, то увидел, что по ноге течет кровь, и обнаружил два укуса. Несложно было понять, что случилось“, — рассказал Бё норвежской телекомпании.

Многократный чемпион мира обратился в травмопункт. „Я чувствовал себя в безопасности, и обо мне позаботились. Буду надеяться, что получу от этой гадюки такие же магические суперспособности, как и Человек-паук после паучьего укуса“, — пошутил спортсмен, заявив, что в этом нет ничего плохого.

Также Йоханнес сообщил, что до инцидента со змеей с ним случились и другие неприятности: он перенес конъюнктивит, повредил спину после падения с батута, а также врезался в стену, потеряв равновесие на тредбане.

„Любой, кто хоть раз был на беговой дорожке, знает, что она не останавливается. Меня отбросило назад к стене, и я упал на бок. Но никоим образом не пострадал. Все прошло гораздо лучше, чем может показаться.

Это случилось впервые. Я ждал подобного, и это обязательно произойдет снова.

Все проблемы происходили друг за другом. Первые три недели мая прошли очень хорошо, а вот последний месяц оказался трудным“, - сказал биатлонист, завоевавший 17 титулов чемпиона мира и пять олимпийских золотых медалей.

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