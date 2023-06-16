Убытки мясной отрасли Эстонии уже составили свыше восьми миллионов евро

„По данным Департамента статистики, в прошлом году общие убытки от переработки и хранения мяса, а также от производства мясных продуктов составили более 21 миллиона евро. В первом квартале этого года оборот нашего мясного сектора составил более 109 миллионов евро, а убытки достигли 8,2 миллиона евро, – прокомментировал ситуацию исполнительный директор Nõo Lihatööstus Рагнар Лоова .

Лоова отметил, что рентабельность эстонской пищевой промышленности по сравнению с четвертым кварталом прошлого года в целом упала: „В особенно тяжелом положении находится мясной сектор, а теперь и молочный, где сократились и прибыль, и объемы. Серьезное невыгодное положение мясного сектора связано, прежде всего, с чрезвычайно высокими ценами на сырье, в основном на свинину. Немецкий индекс, который лежит в основе цены на свинину, на данный момент составляет 2,43 евро за килограмм – это рекордный показатель за все времена. По сравнению с февралем прошлого года цена выросла на 100%. Адекватно отразить это подорожание в конечной цене продукции невозможно – покупатели такого просто не выдержат. Мы уважаем тех, кто предпочитает отечественную еду, и ценим лояльных потребителей, которые поняли, что наша качественная пищевая промышленность нуждается в поддержке“.