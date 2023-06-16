ТОП-10 сезонных работ: почти 500 претендентов на одну вакансию

В летний период дополнительная рабочая сила больше всего необходима в секторе обслуживания – в каждом третьем объявлении о сезонной работе требуется обслуживающий персонал. Помощники на летний сезон также требуются работодателям в сфере обеспечения безопасности (спасатели на воде и охранники на летних мероприятиях) и в секторе общественного питания и торговли.

За самые популярные сезонные вакансии конкурируют сотни потенциальных работников. Например, на самое востребованное предложение о работе в качестве сезонного помощника в ресторане в этом году свою кандидатуру предложили 483 человека, в вакансии сезонного работника по обслуживанию клиентов в магазине были заинтересованы 360 человек, а на место бариста претендовали 355 человек.

Руководитель отдела по подбору персонала CVKeskus.ee Грете Адлер пояснила, что сезонную работу в основном ищут с целью дополнительного заработка, поэтому следует указывать заработную плату, которую работник может заработать на данном рабочем месте: „К сожалению, примерно в половине объявлений о сезонной работе работодатели не публикуют предлагаемую зарплату“.

„Очевидно, что содержание работы может немного варьироваться в зависимости от навыков и опыта кандидата на вакансию, поэтому предлагаемую заработную плату можно указывать в виде диапазона. Кроме того, следует точно описывать рабочие обязанности, чтобы кандидат мог оценить свою пригодность, а также указывать условия труда, в частности, рабочие часы и место работы“, – добавила Грете Адлер.

Востребованными сезонными вакансиями в этом году также стали работник склада и комплектовщик. За самое популярное предложение о такой работе конкурировали более 250 потенциальных работников. Популярностью среди потенциальных работников пользуются также повар по приготовлению мороженого (201), сборщик ягод (188), парковщик автомобилей (174), садовод-овощевод (156) и сезонный специалист по подбору персонала (137).

ТАБЛИЦА: Сезонные вакансии с наибольшим количеством кандидатов