Эстонию посетит с визитом делегация Верховной Рады Украины(7)
Сегодня в Эстонию с визитом прибывает делегация парламента Украины, состоящая из семи членов. Руководит делегацией председатель депутатской группы по парламентским связям с Эстонией Арсений Пушкаренко.
В ходе визита, который продлится до пятницы, члены Верховной Рады встретятся со спикером Рийгикогу Лаури Хуссаром, вице-спикерами Тоомасом Кивимяги и Юри Ратасом, а также с членами комиссии по государственной обороне и депутатской группы Рийгикогу по парламентским связям с Украиной. Также запланированы встречи с депутатами во фракциях.
Помимо Рийгикогу, делегация Украины посетит Центр Эстонии по международному сотрудничеству в сфере развития и встретится с министром здоровья Рийной Сиккут. Также запланированы встречи украинских депутатов с представителями Министерства внутренних дел и Спасательного департамента.