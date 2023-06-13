На реке Лена в России столкнулись два танкера — в воду попало от 60 до 90 тонн бензина. Один из капитанов был пьян

По данным Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, вместо капитана, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, что подтверждено медицинским освидетельствованием, судном „Ерофей Хабаров“ в момент столкновения управлял помощник капитана, пишет Медуза.

Также на заседании комиссии по ЧС было объявлено, что владелец судна, с которого произошла утечка, сообщил о происшествии с опозданием более чем на час, что „повлияло на масштаб происшествия и реагирование спасательных подразделений“.

Из-за столкновения танкеров, произошедшего 12 июня, в воду, по предварительным данным, попало от 60 до 90 тонн бензина АИ-92, сообщил глава Иркутской области Игорь Кобзев.

Пятно нефтепродуктов уже прошло мимо нескольких населенных пунктов, расположенных вниз по течению Лены от места столкновения. По словам Кобзева, в этих населенных пунктах созданы рабочие группы, которые, в числе прочего, должны следить, чтобы люди не использовали воду из реки для собственных нужд и водопоя сельскохозяйственных животных.

Организован мониторинг качества воды, возбуждено уголовное дело, добавил Кобзев. Как уточняет „Тайга“, дело расследуют по ч. 1 ст. 247 УК (нарушение правил обращения экологически опасных веществ) и по ч. 1 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения транспорта).

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