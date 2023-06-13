Rail Baltic начнут строить в этом году одновременно во всех трех странах Балтии

Такое подтверждение дал „Актуальной камере“ и. о. руководителя расположенного в Риге совместного предприятия трех стран Балтии RB Rail Марко Кивила, пишет Rus.err.ee.

85% расходов на строительство Rail Baltic покрывает Европейский союз, а остальные средства будут выделены из бюджетов стран-участниц проекта. Отставание от графика создает риск утраты части европейского финансирования.

„Европейский союз в свете последних событий в Украине разработал новый источник финансирования строительства объектов с оборонными функциями. Там доля собственного финансирования значительно выше - 50%. Но это один из источников финансирования, который можно было бы использовать для строительства Rail Baltic“, - сказал Кивила.

Скоростная магистраль должна быть введена в эксплуатацию в 2030 году. Ее окончательную цену можно будет прогнозировать после завершения проектирования основной трассы, то есть не позднее конца 2024 года.

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