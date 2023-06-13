ОПРОС | Дневной бюджет: сколько денег тратят в день жители Эстонии?

„22% респондентов ответили, что не определили свой дневной бюджет, а 13% заявили, что вообще не в состоянии ответить. Это означает, что более трети – или 35% жителей Эстонии – вероятно, мало думают о своем ежедневном или общем бюджете. Вместе с тем это очень важно, поскольку обзор бюджета всегда является первым шагом на пути к финансовой мудрости“, - сказала руководитель отдела розничных банковских услуг банка Citadele Марина Хакиайнен.

Опрос Citadele также выявил тот факт, что пожилые люди, как правило, имеют более точное представление о своем бюджете, а молодежь не устанавливает для себя бюджет или не знают его. Если среди 18–29-летних 37% ответивших не установили бюджет или не знают его, то среди 60–74-летних таких было 31%. Хакиайнен пояснила, что в какой-то степени это, конечно, логично, поскольку бюджет у пенсионеров зачастую более ограничен, и им приходится это учитывать. „В то же время еще один очень важный тезис денежной мудрости и инвестирования гласит, что чем раньше вы начнете откладывать, тем лучше. Поэтому молодые люди также могли бы тщательнее рассматривать свои бюджеты, чтобы, например, как можно раньше начать откладывать деньги. Для начала это можно сделать, скажем, с помощью срочных вкладов, процентные ставки по которым в настоящее время растут“, - отметила Хакиайнен.