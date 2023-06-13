13.06.2023, 16:40
Крупнейший в Эстонии разработчик проектов возобновляемых источников энергии: у нас еще долго не будет дешевой электроэнергии(35)
ФОТО: | Delfi Meedia
Карл Кулл, руководитель фирмы Evecon, занимающейся разработкой солнечных и ветряных электростанций, уверен, что низкой цены на электроэнергию у нас не будет до тех пор, пока не построят большой парк ветрогенераторов в открытом море, пишет издание Delfi Ärileht.
Недавно министр по вопросам климата Кристен Михал сообщил, что после вступления в силу поправки к Закону о рынке электроэнергии, предусматривающей взимание платы за оставшееся неиспользованным бронирование ресурса электросети, фантомные абоненты уже высвободили около 1000 мегаватт мощности сети. В СМИ фирму Evecon назвали одним из самых крупных фантомных абонентов. Сколько вы вынуждены были отдать забронированной мощности?