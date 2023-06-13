Экономика
13.06.2023, 16:40

Крупнейший в Эстонии разработчик проектов возобновляемых источников энергии: у нас еще долго не будет дешевой электроэнергии

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Все проекты возобновляемых источников энергии фирмы Evecon, как заверил глава фирмы Карл Кулл, будут продолжены, независимо от внесенных в закон поправок.
Все проекты возобновляемых источников энергии фирмы Evecon, как заверил глава фирмы Карл Кулл, будут продолжены, независимо от внесенных в закон поправок.
ФОТО: Jaanus Lensment | Delfi Meedia

Карл Кулл, руководитель фирмы Evecon, занимающейся разработкой солнечных и ветряных электростанций, уверен, что низкой цены на электроэнергию у нас не будет до тех пор, пока не построят большой парк ветрогенераторов в открытом море, пишет издание Delfi Ärileht.

Недавно министр по вопросам климата Кристен Михал сообщил, что после вступления в силу поправки к Закону о рынке электроэнергии, предусматривающей взимание платы за оставшееся неиспользованным бронирование ресурса электросети, фантомные абоненты уже высвободили около 1000 мегаватт мощности сети. В СМИ фирму Evecon назвали одним из самых крупных фантомных абонентов. Сколько вы вынуждены были отдать забронированной мощности?

Сейчас у нас, независимо от закона, осталось 97% объема за прошлый год. Поэтому работа над всеми проектами, которые мы утвердили, как окупаемые, продолжается.

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