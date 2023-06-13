Простым людям и сейчас нелегко. Фирмы по уборке поддерживают рост минимальной зарплаты

Как сказал исполнительный директор клининговой компании Puhastusteenistus OÜ Рудольф Юллинен, рост зарплат отразится на стоимости услуг. „Однозначно, зарплата должна увеличиться, другой вопрос, как клиенты отнесутся к тому, что стоимость услуг по уборке вырастет. Может возникнуть ситуация, когда клиенты станут отказываться от клининговых услуг“, - отметил он.

В целом Рудольф Юллинен считает такое искусственное повышение неразумным, хотя и соглашается с тем, что в будущем оно может оправдать себя. „Если повысить минимальную зарплату до определенного уровня, все фирмы окажутся в одинаковом положении и будут действовать на единых основаниях“, - сказал он.