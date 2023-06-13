13.06.2023, 10:03
Простым людям и сейчас нелегко. Фирмы по уборке поддерживают рост минимальной зарплаты
ФОТО: | Delfi Meedia
Хотя рост минимальной зарплаты отразится на ценах фирм, оказывающих услуги по уборке, повышать минимальную зарплату необходимо, чтобы работники могли сводить концы с концами, пишет издание Delfi Ärileht.
Как сказал исполнительный директор клининговой компании Puhastusteenistus OÜ Рудольф Юллинен, рост зарплат отразится на стоимости услуг. „Однозначно, зарплата должна увеличиться, другой вопрос, как клиенты отнесутся к тому, что стоимость услуг по уборке вырастет. Может возникнуть ситуация, когда клиенты станут отказываться от клининговых услуг“, - отметил он.