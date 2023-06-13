За прошедшие сутки семь человек пострадали в ДТП

В понедельник в 09:51 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на Палдиски мнт 25 в Таллинне, где 45-летний мужчина за рулем Hyundai i30 совершил маневр смены полосы движения, и автомобиль столкнулся с автобусом MAN Lions City Le, которым управлял 59-летний мужчина, проделывавший тот же маневр. В результате столкновения водитель автобуса затормозил, и 68-летняя женщина, находившаяся в автобусе, упала. Пассажира доставили в больницу.

В 10:38 на 2-м километре дороги Палли-Руусмяэ в волости Рыуге, Вырумаа, произошло дорожно-транспортное происшествие, когда 72-летний мужчина не справился с управлением автомобиля Kia Picanto и вылетел с дороги. Водитель, а также 34-летний мужчина и 67-летняя женщина, находившиеся в автомобиле, доставлены в больницу.

В 13:16 в Таллинне на Эхитаяте теэ 122 произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого упала 21-летняя женщина, ехавшая на электросамокате, ее доставили в больницу.

В 19:13 в Таллинне по адресу произошло дорожно-транспортное происшествие, когда 47-летний мужчина, управлявший квадроциклом, не справился с управлением, и квадроцикл перевернулся на дороге. Водитель доставлен в больницу.

В 19:54 в деревне Пясся Выруского уезда произошло дорожно-транспортное происшествие, когда мотоцикл, которым управлял 60-летний мужчина, свернул вправо и вылетел в кювет из-за неправильно выбранного стиля вождения. скорость. Мотоциклист и пассажирка, 34-летняя женщина, доставлены в больницу.

Сообщений об угнанных и найденных автомобилях не поступало.

Вторник, 13.06, информация об ограничении движения:

В Харьюмаа:

На таллиннской окружной в Луиге (16–18 км) будет установлено ограничение скорости в направлении Юри и закрыта одна полоса в связи с установкой конструкций.

На шоссе Лаагри-Харку в Харку (5 км) будет закрыто одно направление движения в связи с обучением регулировщиков.

Участок дороги Саверна-Йыкси в Пылваском уезде (6-8 км) будет закрыт для движения с 8:30 до 16:30 в связи с ремонтом водопровода.

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