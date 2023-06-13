ФОТО | Испанский тренер проходит стажировку в мужской сборной Эстонии по футболу(1)
В июне сборной Эстонии по футболу проведет два отборочных матча чемпионата Европы, в которых сыграет с Азербайджаном и Бельгией. В ходе подготовки испанец Иньяги Беа будет наблюдать за действиями эстонских футболистов в образовательных целях, сообщил футбольный союз.
44-летний Беа — бывший профессиональный футболист, который в свое время играл в высших лигах Испании и Германии. Беа начал свой тренерский путь в 2014 году в качестве помощника тренера в испанском клубе „Леванте“, а с 2015 по 2021 год занимал ту же должность в „Эйбаре“. В прошлом году он был главным тренером сборной Доминиканской Республики, с ноября прошлого года по май этого года тренировал испанский клуб „Нумансия“.
Беа, имеющая лицензию УЕФА Pro, будет участвовать в деятельности сборной Эстонии в течение всего июня, его цель - наблюдать за действиями эстонских тренеров и тем самым расширять свою базу знаний.
Ближайший матч мужской сборной Эстонии состоится 17 июня в Баку против Азербайджана. Первая домашняя игра года состоится 20 июня на А. Ле Кок Арене, где Эстония примет Бельгию в отборочном матче чемпионата Европы.
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