ФОТО | Испанский тренер проходит стажировку в мужской сборной Эстонии по футболу

44-летний Беа — бывший профессиональный футболист, который в свое время играл в высших лигах Испании и Германии. Беа начал свой тренерский путь в 2014 году в качестве помощника тренера в испанском клубе „Леванте“, а с 2015 по 2021 год занимал ту же должность в „Эйбаре“. В прошлом году он был главным тренером сборной Доминиканской Республики, с ноября прошлого года по май этого года тренировал испанский клуб „Нумансия“.