Центрист: Правительство должно отказаться от сокращения семейных пособий

По словам Ханимяги, урезание семейных пособий - это первый законопроект нынешней коалиции, голосование по которому хотят увязать с вотумом доверия. Таким образом, правящие партии в очередной раз искажают смысл слова „доверие“. „Сначала правительство умолчало о своих планах пред выборами, затем представило в парламент законопроект об урезании семейных пособий, теперь – намерено привязать голосование к вотуму доверия“, - сказал Ханимяги.

Ханимяги отметил, что фракция центристов представила к законопроекту 19 поправок, цель которых, в том числе, уравнять пособие на первого и второго ребенка с пособием на третьего и последующих детей, повысив его до 100-150 евро. Ни одна из поправок не была принята коалицией. „Коалиция утверждает, что одна из целей сокращений семейных пособий – восстановить справедливость. В то же время правящие партии отказались повысить выплаты на первого и второго ребенка“, - отметил Ханимяги.

Он добавил, что действия правительства, когда до выборов пособия повышают, а после выборов – урезают, являются недопустимыми. „Сегодня под удар поставлены доходы многодетных семей, завтра жертвой планов коалиции могут оказаться другие наименее защищенные группы населения. В то же время государство намерено провести налоговую реформу, которая обойдется очень дорого. Вместо этого можно было бы не сокращать пособия для многодетных семей, повысить пособия на первого и второго ребенка, пособия для людей с недостатком здоровья и реализовать другие необходимые инициативы“, - сказал Ханимяги.

По словам Ханимяги, в период кризиса политика народонаселения должна быть особенно продуманной, поэтому правительство должно отказаться от сокращения семейных пособий. „Согласно конституции, многодетные семьи и люди с недостатком здоровья находятся под особой опекой государства и местного самоуправления. Урезание семейных пособий противоречит этому принципу, особенно принимая во внимание быстрый рост цен“, - добавил он.