ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (474-й день) | Украинские военные освободили несколько сел в Донецкой области
Предлагаем вам подборку ключевых военных событий уходящего дня.
Вооруженные силы Украины освободили село Сторожевое Донецкой области, оккупированное с марта 2022 года. „В результате зачистки населенного пункта было уничтожено около полусотни рашистов, четверо взяты в плен. Сегодня государственный флаг снова развевается над Сторожевым, и так будет с каждым населенным пунктом, пока мы не освободим всю украинскую землю“, - сообщила в соцсети Facebook 35-я отдельная бригада морской пехоты имени контрадмирала Михаила Остроградского. Она опубликовала видео из освобожденного села.
Министерство обороны России подписало первый контракт с „добровольческим формированием“, участвующим в войне против Украины, - чеченским отрядом „Ахмат“. Подписи под документом поставили заместитель начальника Генштаба РФ Алексей Ким и директор Российского университета спецназа Адам Дашаев, сообщило Минобороны. Приказ заключать такие договоры отдал 10 июня глава министерства Сергей Шойгу. Сразу после этого глава ЧВК „Вагнер“ Евгений Пригожин заявил, что его боевики не будут подписывать контракты с Минобороны, так как они полностью подчиняются интересам РФ и Владимиру Путину.
Число погибших в результате разрушения Каховской ГЭС выросло до 10
Эту цифру назвал глава украинского МВД Игорь Клименко в эфире национального телемарафона.
По его информации, на правобережье Днепра 8 украинцев погибли на Херсонщине, 2 - на Николаевщине, 42 человека считаются пропавшими без вести, из них семеро детей.
Это - данные только по правому берегу, находящемуся под контролем Украины. Информацию о погибших на левом оккупированном берегу еще предстоит проверять, сказал министр.
Также в МВД объявили, что в Херсон направят дополнительные силы коммунальщиков из других регионов, а также специальную технику. Уровень воды падает, и уборка становится возможной.
По подсчетам издания „Агентство“, за неделю ВСУ смогли вернуть контроль над территорией площадью около 65 кв. км на границе Донецкой и Запорожской областей. Украинская армия отвоевала несколько населенных пунктов и продвинулась на расстояние до семи километров, отмечает издание со ссылкой на данные российских военных блогеров и независимых аналитиков. В частности, ВСУ добились успеха в районе Великой Новоселовки и продвинулись до населенного пункта Макаровка, взяв под контроль также Нескучное, Благодатное и Сторожевое.
Запорожская отдельная бригада территориальной обороны сообщила об освобождении села Новодаровка Запорожской области. „4 июня 2023 года в рамках оборонной операции совместными действиями механизированного подразделения и сводным подразделением Запорожской отдельной бригады территориальной обороны было освобождено от оккупантов село Новодаровка Многочисленные попытки врага вернуть населенный пункт под контроль, длившиеся несколько суток, не имели успехов“, - указывается в заявлении в Facebook.
В результате российского обстрела Авдеевки Донецкой области пострадала многоэтажка и ранены мирные жители, сообщил глава областной гражданской администрации Павел Кириленко. „Двое раненых гражданских, изуродованные Дом культуры на Центральном проспекте и жилые многоэтажки в 9-м квартале - так выглядит Авдеевка после очередного авиаудара“, - написал он в Telegram. По его словам, по городу утром ударили двумя ракетами.
Российские войска нанесли авиаудар по городу Орехов Запорожской области, сообщил глава военной администрации региона Юрий Малашко.“Три управляемые авиабомбы врага попали по территории города: разрушены частные дома и коммуникации. К сожалению, от полученных травм погиб 48-летний мужчина“, - написал он в Telegram-канале. Малашко добавил, что еще один человек 32 лет получил ранения и был госпитализирован.
В ВСУ сообщили, что продвинулись на флангах на бахмутском направлении
Украинские военные на бахмутском направлении продвинулись на флангах на расстояние от 250 до 700 метров, сообщил в эфире телемарафона представитель восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.
По его словам, в районе Бахмута продолжаются позиционные бои, российские силы пытаются контратаковать. „За эти сутки произошло всего три боестолкновения на этом направлении, 249 раз враг бил по нашим позициям различными типами артиллерии, два авианалета совершил“, — сказал Череватый.
Уровень воды в Херсонской области продолжает снижаться
Как заявил глава областной администрации Александр Прокудин, по состоянию на утро 12 июня уровень воды в Днепре в районе Херсона составляет 3,29 метра. По сравнению с прошлым вечером уровень воды снизился на 64 сантиметра.
46 населенных пунктов, по словам Прокудина, остаются подтопленными: 32 на правом берегу и 14 — на аннексированной Россией территории на левом берегу Днепра. Ситуацию на левобережье Прокудин назвал критической.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с 24 февраля 2022 года из плена вернулись 2526 украинцев и украинок.
Накануне украинские и российские власти сообщили, что провели новый обмен пленными: в Украину вернулись 95 человек, в Россию — 94.