ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (474-й день) | Украинские военные освободили несколько сел в Донецкой области

Вооруженные силы Украины освободили село Сторожевое Донецкой области, оккупированное с марта 2022 года. „В результате зачистки населенного пункта было уничтожено около полусотни рашистов, четверо взяты в плен. Сегодня государственный флаг снова развевается над Сторожевым, и так будет с каждым населенным пунктом, пока мы не освободим всю украинскую землю“, - сообщила в соцсети Facebook 35-я отдельная бригада морской пехоты имени контрадмирала Михаила Остроградского. Она опубликовала видео из освобожденного села.

Министерство обороны России подписало первый контракт с „добровольческим формированием“, участвующим в войне против Украины, - чеченским отрядом „Ахмат“. Подписи под документом поставили заместитель начальника Генштаба РФ Алексей Ким и директор Российского университета спецназа Адам Дашаев, сообщило Минобороны. Приказ заключать такие договоры отдал 10 июня глава министерства Сергей Шойгу. Сразу после этого глава ЧВК „Вагнер“ Евгений Пригожин заявил, что его боевики не будут подписывать контракты с Минобороны, так как они полностью подчиняются интересам РФ и Владимиру Путину.

Число погибших в результате разрушения Каховской ГЭС выросло до 10

Эту цифру назвал глава украинского МВД Игорь Клименко в эфире национального телемарафона.

По его информации, на правобережье Днепра 8 украинцев погибли на Херсонщине, 2 - на Николаевщине, 42 человека считаются пропавшими без вести, из них семеро детей.

Это - данные только по правому берегу, находящемуся под контролем Украины. Информацию о погибших на левом оккупированном берегу еще предстоит проверять, сказал министр.

Также в МВД объявили, что в Херсон направят дополнительные силы коммунальщиков из других регионов, а также специальную технику. Уровень воды падает, и уборка становится возможной.