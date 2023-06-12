Каллас: повышение налогов для гостиниц, СМИ и банков - компромиссное решение

Хотя медиакомпании выступили с резкой критикой повышения налога с оборота, Каллас отметила, что налог вырастет только с 2025 года и это не причина начать увольнять людей уже сейчас.

„Во-вторых, всего год назад налог с оборота для СМИ составлял 9%, и что произошло, когда мы его снизили? Исчезли понедельничные газеты, выросли цены для потребителей, и все это в ситуации, когда мы фактически снизили налог“, - сказала премьер-министр.

Она добавила, что если положение медиапредприятий после снижения налога с оборота даже ухудшилось, это говорит о том, что они не так уж и зависят от налоговой ставки.

Что касается более низкого повышения налога с оборота для гостиниц, Каллас сказала, что аргумент о том, будто налоговая ставка в большем размере сделает Эстонию менее конкурентоспособной по сравнению с другими туристическими направлениями, кажется ей не совсем правдоподобным, поскольку туристические компании сами повысили свои цены в несколько раз больше, чем увеличится налог с оборота.

„Но у них были очень четкие аргументы с точки зрения конкурентоспособности, и мы приняли их во внимание“, - сказала она.

Руководитель парламентской фракции партии Eesti 200 Марек Рейнаас сказал, что для них самое главное - снизить ставку налога с оборота для гостиниц.

„Мы действительно говорили с представителями сектора, а также с различными заинтересованными сторонами, запросили довольно много различных анализов, и я думаю, что из этих разговоров вытекает одно: не очень разумно вводить полную ставку налога с оборота для гостиниц, поэтому скорее всего, она останется на уровне 13%“, - сказал он.

Он также не трагично воспринял повышение налога с оборота для СМИ, отметив, что снижение до 5% год назад было связано с войной и исчезновением пропагандистских российских СМИ, чтобы эстонские издания могли занять их место.

„Мы все искренне надеемся, что война в Украине закончится до конца следующего года, когда для СМИ будет вновь введен налог с оборота в размере 9%“, - сказал он.

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