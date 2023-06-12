12.06.2023, 17:48
Пропавшая в Кохтла-Ярве 65-летняя женщина найдена, с ней все в порядке
ФОТО: | Delfi Meedia
В понедельник полиция просила помощи в выяснении местонахождения пропавшей в Ахтмеском районе Кохтла-Ярве (Ида-Вирумаа) 65-летней Валентины.
11 июня родственники сообщили в полицию, что с 29 мая не получали вестей от Валентины, проживающей в Ахтмеском районе Кохтла-Ярве, так как ее телефон отключен и неизвестно, где она находится. Жизнь и здоровье женщины могут быть в опасности.
В 21.00 полиция сообщила, что Валентина найдена, с ней все в порядке.
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