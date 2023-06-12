Полиция просит помощи: в Кохтла-Ярве пропала 65-летняя женщина

Вчера, 11 июня, родственники сообщили в полицию, что с 29 мая не получали вестей от Валентины, проживающей в Ахтмеском районе Кохтла-Ярве, так как ее телефон отключен и неизвестно, где она находится. Жизнь и здоровье женщины могут быть в опасности.

Полиция проверила возможное местонахождение женщины, но пока это результатов не дало.

У 65-летней Валентины рыжие волосы. Родственники не могут сказать, в какой одежде она был одета в момент исчезновения.

Полиция просит всех, кто видел Валентину или владеет информацией о ее возможном местонахождении, сообщить об этом по номеру Центра тревоги 112.

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