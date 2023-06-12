Убить двух зайцев: ученики колледжа смогут совмещать практику со службой в армии

„Ученики, которые сами в этом заинтересованы, смогут совмещать получение практики в нашем учебном заведении и срочную службу. Это позволит сэкономить время, чтобы потом, например, пойти учиться в университет. Мы делаем ставку на дальнейшее развитие ИТ-профессий: готовим операторов и робототехников, занимаемся дронами – такие специалисты могут быть полезны и в Силах обороны“, – сказал директор Таллиннский центр промышленного образования Эдуард Бриндфельдт.

Учебное заведение собирается адаптировать третий курс таким образом, чтобы желающие смогли уходить в армию в январе. Подходящие кандидаты будут начинать службу со стандартного курса базовой подготовки, а после его завершения знакомиться в ходе освоения должности ИТ-специалиста с различными системами и процессами Сил обороны. Служебная практика будет зачитываться в качестве обязательной трудовой практики.

Два года назад Силы обороны заключили соглашение о сотрудничестве с Центром профессионального образования Кехтна о совмещении получения образования со срочной службой. Один выпуск получил дипломы о завершении учебы на построении Командования киберобороны перед зачислением в резерв, еще один получит в конце этого года.

„Мы ждем мотивированных солдат. Практика показывает, что добровольцы понимают значимость службы в Командовании киберобороны с точки зрения профессионального роста и отдают больше сил. – отметил исполняющий обязанности начальника Командования киберобороны подполковник Эркки Ылияс. – Также сотрудничество позволяет выделять солдат, которым лучше подходит служба в нашем подразделении“.

Подобная практика зарекомендовала себя, ее переняли или перенимают другие соединения, добавил подполковник Ылияс. Получать трудовую практику в армии могут и другие специалисты, например, водители, повара и так далее.