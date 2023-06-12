The Economist сообщил о потере ВСУ „десятков солдат“ во время наступления в Запорожской области

Источник рассказал, что украинские силы использовали в атаке на этом участке хорошо подготовленную 47-ю бригаду, которая столкнулась с серьезными российскими укреплениями и средствами радиоэлектронной борьбы.

По словам собеседника The Economist, бои в этом части Запорожской области были тяжелые. Он отметил, что обе стороны пытаются вытянуть резервы друг друга. „Мы не ввели свои главные силы, но и русские не ввели свои главные силы“, — заявил источник.

Минобороны России в своей сводке за 11 июня сообщало, что в районе города Орехов Запорожской области „поражен пункт управления 47-механизированной бригады ВСУ“.

AFP со ссылкой на военнослужащих подразделения, участвовавших в атаках под Ореховом, сообщало, что ВСУ потеряли шесть из девяти американских БМП Bradley. По словам собеседников агентства, только одна боевая машина смогла избежать каких-либо повреждений. Еще две БМП вероятно могут быть отремонтированы.

The Wall Street Journal писала, что наступательная операция Украины возле Орехова завершилась неудачей, когда украинская бронетанковая колонна наткнулась на минное поле, а затем попала под обстрел. По оценке группы аналитиков Oryx, отслеживающей потери обеих сторон конфликта, под Ореховом уничтожены два танка Leopard, четыре боевых машины пехоты Bradley, брошены на поле боя французский бронетранспортер и боевая машина Oshkosh американского производства.

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