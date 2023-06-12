Российский пилот Мишов находится под наблюдением пограничников Литвы: что дальше?

Со своей стороны, директор Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте утверждает, что в настоящее время ходатайство Д. Мишова о предоставлении убежища рассматривается в общем порядке.



„Ходатайство о предоставлении убежища поступило и рассматривается в общем порядке, согласно стандартным процедурам предоставления убежища“, — сообщила Э. Гудзинскайте.



Она также отказалась уточнить, какие документы российский летчик представил в миграционную службу.



„Согласно закону о предоставлении убежища, проситель убежища подает столько документов, сколько у него есть. Нет перечня документов, которые необходимо предоставить. Проверяется все, что человек предъявил“, — сказала она.



Глава Департамента миграции подчеркнула, что срок рассмотрения заявлений о предоставлении убежища составляет 6 месяцев. Однако, по ее словам, иногда ходатайства рассматриваются быстрее.



„Все крайне индивидуально и зависит от хода дела. Но проверяется все – по каждому просителю убежища ведутся консультации с СОГГ, Департаментом полиции, Департаментом государственной безопасности, ожидаются их заключения. Проверяется вся информация, информация о стране происхождения. При необходимости направляются и другие запросы“, – сказала Э. Гудзинскайте.



В пятницу Министерство внутренних дел (МВД) подтвердило, что пилот российских ВВС лейтенант Д. Мишов находится на территории Литвы. По словам заместителя министра внутренних дел Арнольдаса Абрамавичюса, этот человек обратился в Департамент миграции с просьбой предоставить ему убежище. Комментируя ситуацию, А. Абрамавичюс не исключает, что все это может быть провокацией накануне июльского саммита НАТО в Вильнюсе.



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