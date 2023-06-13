В Пыхья-Таллинне установлены контейнеры для сбора чужеродных слизней

Контейнеры расположены рядом с Хейна 36а, на углу Неэме и Малева, а также на углу Копли и Каевури. Контейнеры предназначены только для испанских и черноголовых слизней, поэтому, пожалуйста, не бросайте туда другой мусор. Перед тем, как выбросить слизней в контейнер, их необходимо поместить в правильно закрытый полиэтиленовый пакет, дабы они не смогли вылезти наружу. В контейнер нельзя выбрасывать стеклянную или пластиковую упаковку.