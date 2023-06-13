В Пыхья-Таллинне установлены контейнеры для сбора чужеродных слизней(2)
Управа Пыхья-Таллинна установила в районе специальные контейнеры для сбора чужеродных слизней.
Испанский и черноголовый слизень — распространенные вредители, доставляющие много головной боли садоводам.
Старейшина Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап призывает всех жителей района помочь ограничить распространение чужеродных слизней и выбрасывать их в специальный контейнер.
Контейнеры расположены рядом с Хейна 36а, на углу Неэме и Малева, а также на углу Копли и Каевури. Контейнеры предназначены только для испанских и черноголовых слизней, поэтому, пожалуйста, не бросайте туда другой мусор. Перед тем, как выбросить слизней в контейнер, их необходимо поместить в правильно закрытый полиэтиленовый пакет, дабы они не смогли вылезти наружу. В контейнер нельзя выбрасывать стеклянную или пластиковую упаковку.
Опорожнение контейнеров осуществляет Eesti Keskonnateenused AS.
Домашние виды, такие как большой придорожный слизень и чёрно-синий слизень, не нужно уничтожать, они приносят пользу саду.
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