Новости Эстонии
13.06.2023, 07:17

В Пыхья-Таллинне установлены контейнеры для сбора чужеродных слизней

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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Управа Пыхья-Таллинна установила в районе специальные контейнеры для сбора чужеродных слизней.

Испанский и черноголовый слизень — распространенные вредители, доставляющие много головной боли садоводам.

Старейшина Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап призывает всех жителей района помочь ограничить распространение чужеродных слизней и выбрасывать их в специальный контейнер.

Контейнеры расположены рядом с Хейна 36а, на углу Неэме и Малева, а также на углу Копли и Каевури. Контейнеры предназначены только для испанских и черноголовых слизней, поэтому, пожалуйста, не бросайте туда другой мусор. Перед тем, как выбросить слизней в контейнер, их необходимо поместить в правильно закрытый полиэтиленовый пакет, дабы они не смогли вылезти наружу. В контейнер нельзя выбрасывать стеклянную или пластиковую упаковку.

Опорожнение контейнеров осуществляет Eesti Keskonnateenused AS.

Домашние виды, такие как большой придорожный слизень и чёрно-синий слизень, не нужно уничтожать, они приносят пользу саду.

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