Авиакатастрофа в джунглях Амазонки: после крушения умирающая мать отправила детей искать спасения

Дети в возрасте от года до 13 лет были обнаружены спасателями в прошлую пятницу и доставлены в военный госпиталь в Боготе. Там старшая дочь, 13-летняя Лесли, рассказала отцу, Мануэлю Раноке о решении мамы отправить детей в лес, поскольку возле обломков самолета, как она рассудила, у них будет меньше шансов выжить.

„Лесли мне объяснила, что ее мама оставалась в живых четыре дня, - сказал журналистам Раноке. - Перед смертью их мама сказала им что вроде: „Вам надо отсюда выбираться, ребята. Вы увидите, какой хороший человек ваш отец - он будет вас любить так же сильно, как любила вас я“.

Легкомоторная Cessna-206 потерпела аварию 1 мая на пути из города Араракуары в Сан-Хосе-дель-Гуавьяре. На борту находился пилот, четверо детей - братья и сестры в возрасте 13, девяти, четырех лет и 11 месяцев, их мать и еще один пассажир. У самолета отказал двигатель, и он рухнул в джунгли, при этом все взрослые, за исключением Магдалены Мукутуи, погибли на месте, а дети остались живы.

Спасатели добрались до места падения самолета лишь через две недели и обнаружили тела погибших, но уцелевшие дети к тому времени ушли искать помощь в джунгли.

Начались масштабные поиски, в которых, помимо сотни военных спасателей с собаками, участвовали и местные жители. Им удалось обнаружить место, где останавливались дети, и оставленные ими вещи - детскую бутылочку для питья, ножницы, резинку для волос, надкушенные фрукты.

После этого над джунглями стали летать вертолеты, которые транслировали через громкоговорители голос бабушки пропавших детей: она просила их остановиться, чтобы их могли найти.

Дети по происхождению - из местного индейского племени уитото. Их соплеменники надеялись, что умение находить пищу и знание тропического леса помогут им выжить. Они не ошиблись.

В прошлую пятницу спасатели услышали плач и на небольшой поляне обнаружили всех детей.