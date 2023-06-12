Ура, каникулы! Читайте, чем можно будет заняться детям в столице

По словам вице-мэра Андрея Канте, Таллинн создал для детей и молодежи разнообразные возможности, чтобы ребята отвлеклись от гаджетов и провели летние каникулы весело и познавательно.

„В этом году мы предложим семьям увлекательную программу лагерей и мероприятий, подготовленную со стороны более чем сотни партнеров города. Возможностей много: от спорта до культуры, искусства и творчества. Мы надеемся, что каждый найдет себе занятие по душе, чтобы провести летнее время с пользой, приобретая новые и развивая уже имеющиеся навыки“, - добавил Канте.

В течение всего лета в разных уголках города будут проходить тренировки на свежем воздухе для участников в возрасте 7–26 лет – волейбол, баскетбол, футбол и занятия на самокатах. Бесплатные тренировки будут проходить каждую неделю до 31 августа на различных спортивных площадках Таллинна, регистрация на месте. Кроме того, с 14 июня город откроет для общественного пользования 18 школьных стадионов и спортивные площадки нескольких городских учреждений.

Таллиннская спортивная школа капоэйры предложит широкий спектр занятий общефизической и акробатической подготовки, включая самооборону, игру на музыкальных инструментах, силовые тренировки, акробатику, упражнения на растяжку и координацию. В танцевальном центре Casa de Baile ребят научат азам бачаты и других латиноамериканских танцев, одновременно развивая чувство ритма и координацию. Гимнастический клуб Piruett приглашает детей и молодежь любого уровня подготовки на занятия гимнастикой. На мероприятии Skate jam, организованном молодежным центром Пыхья-Таллинна, обучат основам катания на скейтбордах и трюкам.