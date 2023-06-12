Ура, каникулы! Читайте, чем можно будет заняться детям в столице
На летних каникулах, которые начинаются 15 июня, детям и молодежи будет предложено множество возможностей для занятий спортом на свежем воздухе, пройдет целый ряд культурных мероприятий.
По словам вице-мэра Андрея Канте, Таллинн создал для детей и молодежи разнообразные возможности, чтобы ребята отвлеклись от гаджетов и провели летние каникулы весело и познавательно.
„В этом году мы предложим семьям увлекательную программу лагерей и мероприятий, подготовленную со стороны более чем сотни партнеров города. Возможностей много: от спорта до культуры, искусства и творчества. Мы надеемся, что каждый найдет себе занятие по душе, чтобы провести летнее время с пользой, приобретая новые и развивая уже имеющиеся навыки“, - добавил Канте.
В течение всего лета в разных уголках города будут проходить тренировки на свежем воздухе для участников в возрасте 7–26 лет – волейбол, баскетбол, футбол и занятия на самокатах. Бесплатные тренировки будут проходить каждую неделю до 31 августа на различных спортивных площадках Таллинна, регистрация на месте. Кроме того, с 14 июня город откроет для общественного пользования 18 школьных стадионов и спортивные площадки нескольких городских учреждений.
Таллиннская спортивная школа капоэйры предложит широкий спектр занятий общефизической и акробатической подготовки, включая самооборону, игру на музыкальных инструментах, силовые тренировки, акробатику, упражнения на растяжку и координацию. В танцевальном центре Casa de Baile ребят научат азам бачаты и других латиноамериканских танцев, одновременно развивая чувство ритма и координацию. Гимнастический клуб Piruett приглашает детей и молодежь любого уровня подготовки на занятия гимнастикой. На мероприятии Skate jam, организованном молодежным центром Пыхья-Таллинна, обучат основам катания на скейтбордах и трюкам.
В зале и галерее Центра детской литературы будет открыта выставка иллюстраций испанского художника комиксов Пако Рока. В кулинарной мастерской Fotografiska у всех желающих будет возможность приготовить блюда под руководством итальянского повара Карло Ванзани. В музыкальном клубе молодежного центра Пыхья-Таллинна можно будет освоить музыкальные инструменты, научиться редактировать и записывать звук и создавать собственную музыку. Продемонстрировать свои таланты – будь то пение, танцы или фокусы – можно будет на мероприятии OpenMic в Ласнамяэском молодежном центре. Также будет проведен культурный вечер, в ходе которого можно будет познакомиться с работающим в центре волонтером из Испании. 19 июня начнется серия летних молодежных фестивалей под эгидой Таллиннского департамента образования. В течение лета в разных районах города пройдет в общей сложности пять молодежных фестивалей, посвященных спорту, в том числе экстремальному, а также творчеству и стрит-арту.
В фокусе фестиваля городского искусства Tulevik on täna/v – жилая среда. В ходе мероприятия горожане смогут углубиться в вопросы климата, жилой среды и городского пространства. Молодежь сможет принять участие в уличных играх и дискотеке с мыльными пузырями, а также поиграть с театральными куклами. На месте будет работать книжный рынок. Ласнамяэский молодежный центр организует LasnaTour, в рамках которого можно будет посетить различные уголки района и узнать, как Ласнамяэ изменился за 30 лет. Молодежный центр Пыхья-Таллинна приглашает в поход на болото Пяэскюла, где можно будет познакомиться с природой и биоразнообразием. Для поддержания биоразнообразия насекомых в учебном огороде Копли будут приводиться в порядок и создаваться отели для насекомых. Участники садоводческого кружка будут ухаживать за растениями в общинном огороде Копли и примут участие в создании зеленого коридора „Путукавяйл“.
С полной программой мероприятий на школьных каникулах можно ознакомиться здесь.
Информация о бесплатных летних тренировках для молодежи доступна на странице тут
С возможностями использования школьных стадионов и спортивных площадок можно ознакомиться здесь.
Информацию о летних молодежных фестивалях можно найти здесь.
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