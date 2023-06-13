„Зеленая школа“ учит таллиннских детсадовцев и школьников выращивать овощи и изучать погоду
В таллиннских школах и детских садах завершился учебный год, посвященный сохранению окружающей среды и природы, и в этом году к программе „Зеленой школы“ присоединилось еще 15 столичных школ и детских садов.
„Сейчас в нашу сеть входит более 200 участников, из них 108 – обладатели экологического знака „Зеленый флаг“, – рассказывает координатор программы „Зеленая школа“ в Эстонии Ээва Кирсипуу-Вади. – „Зеленая школа“ – это международная программа, на английском языке она называется EcoSchools, ее основой является 7-шаговое руководство, выбор связанных с окружающей средой тем, а также возможность подать заявку на получение „Зеленого флага“. К программе присоединились 73 страны (около 50 000 учебных заведений с 20 миллионами учеников), эти три базовых принципа являются общими для всех, кроме того, проводятся международные мероприятия и кампании.
В следующем году программа отметит 30-летие, в Эстонии заканчивается седьмой учебный год в программе. Первыми к „Зеленой школе“ присоединились таллиннские учебные заведения при поддержке города Таллинна, а с осени 2018 года при поддержке Центра инвестиций в окружающую среду программа стала всеэстонской, и число участников постоянно растет, в этом учебном году в нее вошло рекордное число учебных заведений“.
В рамках программы педагоги постоянно проходят обучение. И по словам завучей и директоров, возросло желание и интерес учителей к обучению на свежем воздухе и изучению природы, а также общая осведомленность об окружающей среде. Программа включает много важных дел и начинаний. Например, все больше детских садов и школ при поддержке местных самоуправлений создают учебные сады. Поскольку выращенные своими руками овощи хочет попробовать каждый, это способствует и формированию у детей более здоровых пищевых привычек. Во многих школах и детских садах благодаря программе налажена утилизация отходов, а также организуется уборка цифрового „мусора“.
При этом центральную роль в школах играет экологическая рабочая группа, половину которой составляют ученики. Это дает молодым людям возможность самим замечать проблемы и искать решения. Важным навыком является умение поставить цели и отслеживать, эффективно ли они реализуются, или же необходима корректировка.
„Я ясно вижу, что молодежь давно усвоила экологичные принципы, и нужно думать скорее о том, как школы и детские сады могли бы подходить к этому более системно, – отмечает амбассадор Зеленой столицы, руководитель по качеству Таллиннского Коплиского профессионального училища Вийви Локк. – В городе Таллинне мы очень приветствуем присоединение к этой программе все новых школ и детских садов, и я уверена, что время для этого пришло“.
Всю актуальную информацию о событиях и мероприятиях в рамках программы „Таллинн – Зеленая столица Европы 2023“ можно найти здесь: greentallinn.eu/ru