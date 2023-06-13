„Зеленая школа“ учит таллиннских детсадовцев и школьников выращивать овощи и изучать погоду

Опыт Таллиннского детского сада Юмера

Ольга Мальгина, завуч Таллиннского детского сада Юмера

„Наше самое большое дело – „Огород юмерашек“ и теплица. Наши ребята уже 7 лет выращивают разные овощи, поэтому точно знают, что они растут не в магазине: лук, картофель, морковь, огурцы, помидоры, свеклу, капусту, баклажаны, перцы, даже дыню и арбуз. А когда еще лежит снег, мы сажаем в теплице редис и салат для нашей столовой.

Выращивали с ребятами лен. Для них это было потрясающе интересно: как из стеблей получается ткань и как появляются семена льна, которые мы добавляем в кашу.

Первые грядки мы разбили в старых детских кроватках, потом в старых шкафчиках, и вот в этом году – в ящиках из отсортированной упаковки. Кроме того, у нас есть биокомпостер, так что дети умеют компостировать отходы.

Одна из тем „Зеленой школы“ – здоровье и душевное благополучие. И мы проводим Месяц здорового сердца и забеги с Доктором Айболитом. У нас есть лыжная школа, единственная в русскоязычных детских садах. Еще одна тема „Зеленой школы“ – изменение климата, и у нас в саду есть две метеостанции, чтобы дети изучали погоду.