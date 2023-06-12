Сохранятся ли маленькие сельские школы?

Председатель комиссии по культуре Хельо Пикхоф сказала, что сельские школы крайне необходимы в системе образования Эстонии, так как многим детям подходят именно небольшие школы и малые классы. Кроме того, сельские школы способствуют сохранению жизни в сельских регионах. „Если школы закрываются, люди уезжают, что ослабляет и предпринимательство на местном уровне, – сказала Пикхоф. – В дальнейшем, несомненно, необходимо учитывать модель хорошей школы, чтобы достойные школы не закрывались лишь потому, что такое решение целесообразно с точки зрения бюджета местного самоуправления“.

По словам заместителя председателя комиссии Тыниса Лукаса, проблема является разносторонней. Так как рождаемость в последние годы сокращается, эта проблема не становится менее актуальной. „Возможность жить и обеспечивать детям образования во всех регионах Эстонии – это вопрос, который касается всего государства в целом“, – отметил Лукас. Он добавил, что необходимо обеспечить возможность учиться вблизи от дома до конца основной школы. Для сохранения и развития школ в малонаселенных регионах важно, чтобы для них существовала достаточная и продуманная система государственных дотаций, так как рассмотрение Эстонии как единого целого – это задача, которая стоит на уровне именно государства, а не отдельных самоуправлений.

Участвовавшие в заседании авторы коллективного обращения подчеркнули важность того, чтобы местные самоуправления привлекали к принятию решения о сохранении сельских школ местную общину, родителей и предпринимателей, а также учитывали права детей и молодежи. Они также отметили, что государство должно иметь возможность вмешаться в процесс, если решение местного самоуправления противоречит документам о развитии государства.