Сохранятся ли маленькие сельские школы?
Сегодня на заседании комиссия Рийгикогу по культуре обсудила коллективное обращение „Просим обеспечить сохранение сильных сельских школ и сельской жизни!“ и решила более подробно обсудить эту тему в качестве вопроса государственной важности осенью на пленарном заседании Рийгикогу.
Председатель комиссии по культуре Хельо Пикхоф сказала, что сельские школы крайне необходимы в системе образования Эстонии, так как многим детям подходят именно небольшие школы и малые классы. Кроме того, сельские школы способствуют сохранению жизни в сельских регионах. „Если школы закрываются, люди уезжают, что ослабляет и предпринимательство на местном уровне, – сказала Пикхоф. – В дальнейшем, несомненно, необходимо учитывать модель хорошей школы, чтобы достойные школы не закрывались лишь потому, что такое решение целесообразно с точки зрения бюджета местного самоуправления“.
По словам заместителя председателя комиссии Тыниса Лукаса, проблема является разносторонней. Так как рождаемость в последние годы сокращается, эта проблема не становится менее актуальной. „Возможность жить и обеспечивать детям образования во всех регионах Эстонии – это вопрос, который касается всего государства в целом“, – отметил Лукас. Он добавил, что необходимо обеспечить возможность учиться вблизи от дома до конца основной школы. Для сохранения и развития школ в малонаселенных регионах важно, чтобы для них существовала достаточная и продуманная система государственных дотаций, так как рассмотрение Эстонии как единого целого – это задача, которая стоит на уровне именно государства, а не отдельных самоуправлений.
Участвовавшие в заседании авторы коллективного обращения подчеркнули важность того, чтобы местные самоуправления привлекали к принятию решения о сохранении сельских школ местную общину, родителей и предпринимателей, а также учитывали права детей и молодежи. Они также отметили, что государство должно иметь возможность вмешаться в процесс, если решение местного самоуправления противоречит документам о развитии государства.
В коллективном обращении указывается, что действующая модель финансирования местных самоуправлений и управления ими поставила жизнеспособные школы в неравные условия и под угрозу закрытия. Авторы обращения предложили Рийгикогу и правительству обсудить оказание поддержки местным самоуправлениям, чтобы сохранить качественные учебные заведения вблизи от дома. Согласно обращению, проблема настолько сложная, что ее невозможно решить, по отдельности превращая сельские школы в государственные или частные или оставив этот вопрос на усмотрение лишь местных самоуправлений.
В заседании приняла участие министр образования и науки Кристина Каллас. Она отметила, что Закон об основной школе и гимназии не прописывает критерии определения хорошей школы или хорошего образования, а местные самоуправления часто принимают решения, исходя из бюджета волости. По словам министра, для решения этой проблемы разрабатывается модель финансирования основной школы до шестого класса. Кроме того, министр предложила рассмотреть и при первой возможности дополнить руководства, касающиеся открытия и закрытия школ, так как на данный момент они в недостаточной степени учитывают необходимость защищать права детей.
Комиссия по культуре решила организовать в начале осенней сессии обсуждение вопроса государственной важности, чтобы подробнее рассмотреть сохранение сильных сельских школ, жизни в сельских регионах, а также обязанности и ответственность государства при принятии соответствующих решений.
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