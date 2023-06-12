Мальчик, убивший ворону и ежа, не смог объяснить свое жестокое поведение

На видео видно, как мальчик бьет ворону о землю, а затем добивает топором. Другой же радостно кричит: „Мы убили ворону!“ Те же самые действия они проделывают с ежом. „И ежа мы тоже убили!“ - еще радостнее кричит ребенок.

Региональный полицейский Центрально-Эстонского управления полиции Эева Валмсен сообщила Delfi, что сегодня полиция разговаривала с мальчиком и его родителями. „В ходе беседы мы объяснили последствия этого дела и попытались понять, что привело мальчика к столь жестокому поведению. Мальчик на самом деле не мог обосновать свой поступок, но наша цель состоит в том, чтобы ребенок понял всю жестокость совершенного действия и чтобы подобное больше никогда не повторилось, — сказала она. — Поскольку речь идет о ребенке в возрасте до 14 лет, мы юридически не можем привлечь его к ответственности (то есть возбудить дело). Здесь необходима постоянная работа с семьей и с ребенком. В сотрудничестве с местным самоуправлением и семьей мальчика наша первостепенная задача – предложить ему всестороннюю специализированную помощь и поддержку“.

Полиция ранее уже соприкасалась с этим мальчиком, и случай был связан с конфликтом между детьми. „Жестокое поведение ребенка не происходит на пустом месте — для него всегда есть причина. По работе я вижу, что к такому поведению могут привести плохие отношения со сверстниками, часто — отсутствие поддержки и направления от значимых взрослых, что может привести к тому, что ребенок потеряет границы — перестанет понимать последствия своего поведения“, — сказала Валмсен.

„Ребенок может начать искать одобрения других, делая глупости, потому что ему просто не хватает признания. В данном случае это фактически нуждающийся в помощи ребенок, которому необходима помощь специалистов, чтобы вывести его из этого круга“.