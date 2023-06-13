Новости Эстонии
13.06.2023, 07:01

IT-специалист полгода в поиске работы: если в Эстонии женщина находит работу — это самая большая победа в ее жизни

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Снимок носит иллюстративный характер
Снимок носит иллюстративный характер
ФОТО: TIIT BLAAT | Delfi Meedia

Эстония на протяжении долгих лет была привлекательной страной для IT-специалистов. Но в последнее время те, кто активно занимаются поиском работы, столкнулись с рядом проблем. Стало ли мало вакансий в этой сфере, выгодно ли нанимать молодых специалистов и почему собеседования могут растянуться на месяцы? В материале RusDelfi.

„Поиск работы затянулся на долгие месяцы“

Ирина Жарова переехала в Эстонию из России несколько лет назад. „С семилетним опытом работы в международных компаниях. Все клиенты и партеры - иностранцы, английский у меня свободный“, — рассказывает молодая женщина.

Работу эмигрантка начала искать не сразу. „Во-первых, я приехала и продолжала работать удаленно, а во-вторых, трое детей, которых нужно было определять в школу, и самое главное, в сад“, — рассказывает о своем опыте Ирина.

Поиск нового места работы в Эстонии откладывался до того момента, когда можно было понять, что дети устроены в учреждения, рассказывает женщина. „Из компании, хоть и на руководящей должности, мне пришлось быстро уйти — работать на „удаленке“ стало неудобно. А еще я была уверена, что очень быстро найду себе новую“, — делится Ирина. Но планам сбыться не удалось — поиск работы затянулся на долгие месяцы. Особых сложностей в поиске работы женщина не выделяет. „Я очень быстро поняла, на каких площадках нужно искать. И у меня были собеседования, которые я сразу же проваливала. Я не знала, как все работает, каким вещам нужно уделять внимание, насколько открытой и насколько честной в Эстонии нужно быть. И очень жалко, что я тогда не уделила этому должного внимания, впустую проходила все свои собеседования“, — сожалеет Ирина.

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