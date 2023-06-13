IT-специалист полгода в поиске работы: если в Эстонии женщина находит работу — это самая большая победа в ее жизни(16)
Эстония на протяжении долгих лет была привлекательной страной для IT-специалистов. Но в последнее время те, кто активно занимаются поиском работы, столкнулись с рядом проблем. Стало ли мало вакансий в этой сфере, выгодно ли нанимать молодых специалистов и почему собеседования могут растянуться на месяцы? В материале RusDelfi.
„Поиск работы затянулся на долгие месяцы“
Ирина Жарова переехала в Эстонию из России несколько лет назад. „С семилетним опытом работы в международных компаниях. Все клиенты и партеры - иностранцы, английский у меня свободный“, — рассказывает молодая женщина.
Работу эмигрантка начала искать не сразу. „Во-первых, я приехала и продолжала работать удаленно, а во-вторых, трое детей, которых нужно было определять в школу, и самое главное, в сад“, — рассказывает о своем опыте Ирина.