IT-специалист полгода в поиске работы: если в Эстонии женщина находит работу — это самая большая победа в ее жизни

„Поиск работы затянулся на долгие месяцы“

Поиск нового места работы в Эстонии откладывался до того момента, когда можно было понять, что дети устроены в учреждения, рассказывает женщина. „Из компании, хоть и на руководящей должности, мне пришлось быстро уйти — работать на „удаленке“ стало неудобно. А еще я была уверена, что очень быстро найду себе новую“, — делится Ирина. Но планам сбыться не удалось — поиск работы затянулся на долгие месяцы. Особых сложностей в поиске работы женщина не выделяет. „Я очень быстро поняла, на каких площадках нужно искать. И у меня были собеседования, которые я сразу же проваливала. Я не знала, как все работает, каким вещам нужно уделять внимание, насколько открытой и насколько честной в Эстонии нужно быть. И очень жалко, что я тогда не уделила этому должного внимания, впустую проходила все свои собеседования“, — сожалеет Ирина.