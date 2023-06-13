В Рийгикогу закон о сокращении семейных пособий вынесен на вотум доверия, заседание перенесено на вторник

До голосования дело так и не дошло. Сначала были заданы вопросы министру социальной защиты Сигне Рийсало, после чего начались переговоры. Депутаты от оппозиции изо всех сил пытались продлить заседание до поздней ночи.

Крайний срок был в полночь, затем, согласно протоколу, сеанс закончился. Сегодня, во вторник, заседание продолжится с 10 часов утра.

Ход событий:

По состоянию на 19:00 голосование еще не начато. С трибуны долго выступала министр социальных дел Сигне Рийсало, которой члены Рийгикогу задавали многочисленные вопросы. Список депутатов, которые еще хотят выступить, длинный - оппозиция медлит. Вопросы идут стеной, от социальных вопросов до вопросов государственного бюджета.

Затем начались дебаты, а значит, выступить могут все члены Рийгикогу.

Сегодняшняя сессия может продлиться самое позднее до полуночи. Если к тому времени не придут к моменту голосования, все продолжится во вторник.

На прошлой неделе правительство приняло решение увязать законопроект о семейных пособиях и поправки к закону о подоходном налоге, налоге на добавленную стоимость, акцизном налоге и налоге на азартные игры с вопросом доверии.

„Я приложила усилия, чтобы сгладить ситуацию. Мы провели тщательный анализ предложенных поправок, и я поговорила с оппозицией, чтобы восстановить нормальное функционирование государства. К сожалению, встречи не принесли результатов, так как у оппозиции не было желания договориться. Поэтому у правительства не было иного выбора, кроме как увязать пять законопроектов с вотумом доверия“, — заявила премьер-министр Кая Каллас.

Всего оппозиция внесла в законопроекты о налогах более тысячи поправок, что позволяет затянуть обсуждение законопроектов в парламенте и заблокировать нормальную работу Рийгикогу.