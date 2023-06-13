В Рийгикогу закон о сокращении семейных пособий вынесен на вотум доверия, заседание перенесено на вторник(29)
В понедельник в повестке дня сессии Рийгикогу стоял вопрос по законопроекту о снижении семейных пособий, который правительство решило увязать с вопросом доверия. К полуночи решение принято не было, обсуждения продолжатся во вторник.
До голосования дело так и не дошло. Сначала были заданы вопросы министру социальной защиты Сигне Рийсало, после чего начались переговоры. Депутаты от оппозиции изо всех сил пытались продлить заседание до поздней ночи.
Крайний срок был в полночь, затем, согласно протоколу, сеанс закончился. Сегодня, во вторник, заседание продолжится с 10 часов утра.
Ход событий:
По состоянию на 19:00 голосование еще не начато. С трибуны долго выступала министр социальных дел Сигне Рийсало, которой члены Рийгикогу задавали многочисленные вопросы. Список депутатов, которые еще хотят выступить, длинный - оппозиция медлит. Вопросы идут стеной, от социальных вопросов до вопросов государственного бюджета.
Затем начались дебаты, а значит, выступить могут все члены Рийгикогу.
Сегодняшняя сессия может продлиться самое позднее до полуночи. Если к тому времени не придут к моменту голосования, все продолжится во вторник.
На прошлой неделе правительство приняло решение увязать законопроект о семейных пособиях и поправки к закону о подоходном налоге, налоге на добавленную стоимость, акцизном налоге и налоге на азартные игры с вопросом доверии.
„Я приложила усилия, чтобы сгладить ситуацию. Мы провели тщательный анализ предложенных поправок, и я поговорила с оппозицией, чтобы восстановить нормальное функционирование государства. К сожалению, встречи не принесли результатов, так как у оппозиции не было желания договориться. Поэтому у правительства не было иного выбора, кроме как увязать пять законопроектов с вотумом доверия“, — заявила премьер-министр Кая Каллас.
Всего оппозиция внесла в законопроекты о налогах более тысячи поправок, что позволяет затянуть обсуждение законопроектов в парламенте и заблокировать нормальную работу Рийгикогу.
Если правительство увязывает принятие инициированного им законопроекта с вопросом о доверии перед вторым чтением законопроекта, оно берет на себя работу руководящей комиссии, и председатель Рийгикогу направляет все предложенные поправки к законопроекту правительству. Затем правительство должно подготовить новый текст проекта, список предлагаемых поправок и пояснительное письмо. В то же время правительство устанавливает время, когда Рийгикогу обсудит проект, связанный с вопросом о доверии. В ходе обсуждения проекта с докладом выступает представитель правительства, которому каждый член Рийгикогу может обратиться с двумя вопросами. После этого начинаются переговоры, в ходе которых могут высказать свое мнение все члены Рийгикогу, а также представители комиссий и фракций. Поправки на голосование не выносятся. После окончания переговоров законопроект отправляется на окончательное голосование. Если Рийгикогу не примет законопроект, связанный с вопросом о доверии, председатель Рийгикогу немедленно информирует об этом Президента Республики, и правительство уходит в отставку.
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