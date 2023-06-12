12.06.2023, 17:03
В Украине День победы будут отмечать 8 мая
ФОТО: | Delfi Meedia
Верховная Рада Украины приняла законопроект, согласно которому День победы будут отмечать не девятого, а восьмого мая.
Владимир Зеленский подписал закон о переносе Дня победы на 8 мая. 9 мая станет Днем Европы. 8 мая теперь будет называться День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов и будет официальным выходным. А День Европы будет рабочим днем.
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