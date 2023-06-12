В Украине День победы будут отмечать 8 мая

Владимир Зеленский подписал закон о переносе Дня победы на 8 мая. 9 мая станет Днем Европы. 8 мая теперь будет называться День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов и будет официальным выходным. А День Европы будет рабочим днем.