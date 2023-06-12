Одинец: „Ненависть и вражда по отношению к ЛГБТ+ сообществу никуда из Эстонии не исчезли“

„Субботний Baltic Pride прошел настолько спокойно и без малейших инцидентов, что стало казаться, что в нашем обществе произошел серьезный разворот в сторону открытости и терпимости. К сожалению, воскресное жестокое нападение доказало, что ненависть и вражда по отношению к ЛГБТ+ сообществу никуда из Эстонии не исчезли и по-прежнему угрожают безопасности людей и общественному порядку“, – заявил председатель депутатской группы, социал-демократ Эдуард Одинец.

По его словам, особенно печально то, что на собравшихся на молитву людей напали „во имя Господа“, что противоречит всем христианским ценностям и принципам.

Парламентская группа выразила надежду, что речь идет о нападении фанатика-одиночки, которое не было спровоцировано негативным отношением со стороны церковных кругов к рассматриваемому в Рийгикогу законопроекту о равенстве браков.

„В обществе Эстонии не должно быть места ни нападениям на религиозной почве, ни мнениям, разжигающим рознь между людьми“, – отметил Одинец.

В парламентскую группу в поддержку ЛГБТ+ сообщества помимо Эдуарда Одинца также входят социал-демократы Евгений Осиновский и Рейли Ранд, депутат из фракции реформистов Хана Лахе, а также Хендрик Террас и Лийза-Ли Пакоста из Eesti 200.