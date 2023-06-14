14.06.2023, 07:21
„Когда я обернулся, у моей жены не было головы, а дочери оторвало руку.“ Как жить дальше, потеряв родных в одночасье?
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„Россияне убили мою любимую жену, покалечили моего ребенка и дважды выгнали меня из дома“, — говорит житель Гостомеля Валерий Исаев. История его дочери Софии, потерявшей руку, тронула миллионы сердец.
По словам Валерия, его дочь была очень смелой. „Она все время была в сознании и даже не плакала. Иногда просто тихо спрашивала: „Папа, я умру?“ В больнице София перенесла две операции, два дня находилась в реанимации. Снаряд не только лишил ее руки, его осколки попали ей в спину“, — рассказывает отец Софии.