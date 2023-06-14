„Когда я обернулся, у моей жены не было головы, а дочери оторвало руку.“ Как жить дальше, потеряв родных в одночасье?

По словам Валерия, его дочь была очень смелой. „Она все время была в сознании и даже не плакала. Иногда просто тихо спрашивала: „Папа, я умру?“ В больнице София перенесла две операции, два дня находилась в реанимации. Снаряд не только лишил ее руки, его осколки попали ей в спину“, — рассказывает отец Софии.

„Мы с Софьей пробыли в Буче неделю, часть этого времени город находился в руках россиян и всюду шли ожесточенные бои. Вокруг госпиталя постоянно были взрывы. Тем не менее врачи, медсестры и остальной персонал больницы продолжали работать. В больнице не было воды, и дизель-генератор, который давал электричество, приходилось время от времени останавливать для экономии топлива. В больнице Бучи практически не было еды и лекарств“.