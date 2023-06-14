За рубежом
14.06.2023, 07:21

„Когда я обернулся, у моей жены не было головы, а дочери оторвало руку.“ Как жить дальше, потеряв родных в одночасье?

 
В начале войны Буча видела десятки и десятки таких уничтоженных машин
В начале войны Буча видела десятки и десятки таких уничтоженных машин
ФОТО: Scanpix/Reuters/Gleb Garanich

Россияне убили мою любимую жену, покалечили моего ребенка и дважды выгнали меня из дома“, — говорит житель Гостомеля Валерий Исаев. История его дочери Софии, потерявшей руку, тронула миллионы сердец.

По словам Валерия, его дочь была очень смелой. „Она все время была в сознании и даже не плакала. Иногда просто тихо спрашивала: „Папа, я умру?“ В больнице София перенесла две операции, два дня находилась в реанимации. Снаряд не только лишил ее руки, его осколки попали ей в спину“, — рассказывает отец Софии.

„Мы с Софьей пробыли в Буче неделю, часть этого времени город находился в руках россиян и всюду шли ожесточенные бои. Вокруг госпиталя постоянно были взрывы. Тем не менее врачи, медсестры и остальной персонал больницы продолжали работать. В больнице не было воды, и дизель-генератор, который давал электричество, приходилось время от времени останавливать для экономии топлива. В больнице Бучи практически не было еды и лекарств“.

RusDelfi
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