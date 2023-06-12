На некоторых улицах велосипедисты могут ехать в противоположном направлении

На улицах, обозначенных дорожным знаком „Движение велосипедистов в противоположном направлении на дорогах с односторонним движением“, где нет обозначенной велосипедной дорожки, велосипедисты и водители электросамокатов должны двигаться параллельно правой стороне проезжей части.

Как отметил вице-мэр Владимир Свет, цель состоит в том, чтобы поощрить велосипедное движение на небольших внутриквартальных улицах, где оно не представляет опасности для участников движения.

„Прежде всего здесь играет роль вежливость и внимательность друг к другу, чтобы на улице могли разместиться и автомобили, и велосипедисты, и пешеходы. На обозначенных соответствующим образом улицах с односторонним движением водители должны помнить, что навстречу может выехать человек на электросамокате или велосипеде“, - сказал Свет.

Ранее в этом году велосипедное движение регулировалось соответствующим знаком на улицах Тасуя пуйестеэ, Келлука, Лыосильма, Тооминга, Пурье, Метсавахи, Метснику, Райдури, Суве, Сюгизе, Кунгла, Ыйе, Лаулу, Раудтеэ (участок между ул. Яама и Пярнуским шоссе, Мянни-Пуувилья и отрезок между Пярнуским шоссе и ул. Кярье), а также на ул. Май, Нурме, Лыуна, Харку и Вахтра.

На прошлой неделе началась установка знаков на улицах Маакри, Суйтсу, Луха, Сатурни, Адамсони, Суур-Клоостри, Лийвамяэ, Сакала, Фальги, Мяэкалда, Аэдвилья, Лооде, Реймани, Кеваде, Ао и Айа. Работы будут завершены на этой неделе.