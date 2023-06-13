Министр Сигне Рийсало и ЛГБТ-сообщество Эстонии решительно осуждают совершенное в воскресенье нападение

ЛГБТ-сообщество Эстонии крайне удручено тем, что в последний день мирной недели солидарности в рамках фестиваля культуры ЛГБТ+ Baltic Pride случилось крайне прискорбное событие. „Тысячи участников фестиваля как из Эстонии, так и из других стран чувствовали себя защищенными, за что мы благодарны Департаменту полиции и погранохраны, который позаботился о том, чтобы мероприятия проходили в атмосфере безопасности“, - сообщило ЛГБТ-сообщество.