Новости Эстонии
13.06.2023, 20:53

Министр Сигне Рийсало и ЛГБТ-сообщество Эстонии решительно осуждают совершенное в воскресенье нападение

 
Парламентская группа поддержки сообщества ЛГБТ+ осуждает случившееся
Министр социальной защиты Сигне Рийсало
Министр социальной защиты Сигне Рийсало
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

Министр социальной защиты и ЛГБТ-сообщество Эстонии решительно осуждают преступление на почве ненависти и нападение на финского пастора Патрика Тийанена.

ЛГБТ-сообщество Эстонии крайне удручено тем, что в последний день мирной недели солидарности в рамках фестиваля культуры ЛГБТ+ Baltic Pride случилось крайне прискорбное событие. „Тысячи участников фестиваля как из Эстонии, так и из других стран чувствовали себя защищенными, за что мы благодарны Департаменту полиции и погранохраны, который позаботился о том, чтобы мероприятия проходили в атмосфере безопасности“, - сообщило ЛГБТ-сообщество.

Нападение произошло в последний день фестиваля на встрече христианских общин, и нападавшим оказался гражданин России. Сегодня тему прав людей, относящихся к ЛГБТ-сообществу, можно, по мнению отстаивающей их права организации, отнести к борьбе культур — Европа versus Россия. Как отмечает ЛГБТ-сообщество, нападения и публичные высказывания способствуют разжиганию розни и ненависти.

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