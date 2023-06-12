Учительница из Нарвы спасла жизнь потерявшему сознание человеку

Учительница быстро оценила ситуацию, не теряя ни минуты, она начала делать непрямой массаж сердца, не давая кровотоку остановиться в теле мужчины. Тут же вызвали скорую помощь, которая прибыла на место в течение четырех минут. Медики, подключив дефибриллятор, вернули мужчину в сознание. Специалисты скорой помощи поблагодарили Марию, поскольку без ее своевременных, решительных действий, судьба мужчины могла сложиться бы по-другому. Общее время, которое Мария Светлышенко боролась за жизнь незнакомого спортсмена, составило шесть минут.

По информации из городской больницы, с мужчиной в настоящее время все в порядке, он в сознании, двигается и проходит курс необходимых тестов и лечения под присмотром медиков.

Коллеги из гимназии пишут, что безмерно гордятся действиями Светлышенко и полагают, что она является явной претенденткой на одну из номинаций конкурсов, проводимых среди педагогов школы. „Мария Васильевна, вы наш герой!“ - написали коллеги учительницы.

Они также добавили, что из этой истории со счастливым исходом становится ясно, насколько важны навыки оказания первой медицинской помощи. К счастью, их регулярно проводит в гимназии старшая сестра Нарвской больницы Наталья Метелица. Учителя школы выражают ей благодарность.

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