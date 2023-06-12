Налоговые изменения одобрены: смотрите, какие налоги повысятся в скором будущем

„Последние недели были напряженными, состоялись дебаты по изменениям в налоговой сфере. Благодарю общественность, а также всех, кто оказал поддержку. Опираясь на обратную связь, мы внесли некоторые изменения, которые лучше учитывают предпринимательскую среду“, - сказал министр финансов Март Вырклаэв.