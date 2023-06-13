Криптовалюты захватывают рынок: как Эстонии стать лидером в сегменте через 10 лет
Финтех и крипто-сервисы давно вышли за рамки медиа феномена. Они заняли прочное место в экономике, корпоративных и личных финансах. Фактически речь идет о сервисах с миллионами пользователей по всему миру.
И от их развития зависят тысячи рабочих мест, тренды в образовании и законодательстве многих стран. О том, почему развитие крипто-технологий и их регулирование важно для экономики Эстонии и всей Европы, мы поговорили с Марком Гофайзеном и Михаилом Шерле, старшими партнерами консалтинговой компании Gofaizen & Sherle со штаб-квартирой в Таллинне.
Что общего у криптовалют и интернета
Появление новых технологий всегда вызов для общества. Примеры найти не сложно - в свое время распространение электричества или личных автомобилей вызывали достаточно споров. Но есть и более близкий к нам пример - это появление и развитие интернета.
Активное развитие интернета как технологии мы можем отследить с 1990 года. За первые 10 лет число пользователей интернета превысило 100 млн человек. Если вы сравните этот график с графиком роста количества пользователей криптовалют, то вы увидите, что они почти совпадают: с 2014 года количество людей, владеющих цифровыми активами, постоянно растет. И мы ожидаем, что этот рост продолжится. Только за 2022 год, по данным Crypto.com, владельцев криптовалют по всем мире стало на 39% больше. Сейчас их насчитывается около 425 млн человек. Это достаточно много даже в масштабах мировой экономики.
Согласно исследованию Triple-a, в США криптовативами владеют 13% населения, в Индии - 7%, в консервативной Германии - 4%, а в ОАЭ - более 27%. Такая разница связана со структурой экономики, гибкостью регулирования и ролью финтех сервисов для конкретного общества.
У нас есть 10 лет, чтобы выйти в лидеры
Уже сейчас можно сказать, что криптовалюты и блокчейн как технология будут ключевыми факторами развития экономики уже через 10 лет. Сформировался пул компаний, которые принято называть early adopters - это крупные биржи и поставщики инфраструктуры для обслуживания крипто-платежей, Цифровые активы обращаются на регуляируемых биржах. При этом после обвала банковского сектора США мы все чаще видим раскорреляцию между ценой на активы на фондовом рынке и цифровые финансовые инструменты. А это значит, что инвесторы стали рассматривать биткоин и другие криптовалюты как защитный актив, хотя раньше эту роль выполняло золото или государственные облигации.
Количество компаний-провайдеров виртуальных активов (Virtual Assets Service Providers) растет по всей Европе. Сотни таких компаний работают в Литве, Польше, Испании и Канаде. Мы видим рост заявок от клиентов, которые хотят открыть VASP в ОАЭ. При этом Эстония была первой страной ЕС, официально допустившей операторов виртуальных активов на свой рынок. Но ужесточение регулирования сделало ее непривлекательной для крипто капитала, и привели к перетоку компаний в другие страны. Сейчас лидером этого рынка в Европе является Литва.
Подход к госрегулированию криптоактивов может быть очень разным. В ЕС в ближайшие годы будет введено достаточно жесткое регулирование MiCA, которые призвано взять индустрию под контроль и обеспечить ее прозрачность. Однако на практике это может привести к уходу компаний и предпринимателей в другие юрисдикции. Одной из них станет ОАЭ. Здесь власти установили комфортный налоговый режим, дали возможность получить большое количество лицензий для самых разных видом деятельности, от криптобирж до маркетплейсов, а также разрешили предпринимателям репатриировать до 100% прибыли. Все это говорит о желании властей привлечь криптокомпании и стать мировым центром новых технологий.
Есть страны, которые уже признали криптовалюты платежным средством на государственном уровне. В их число входит, например. Сальвадор, где криптовалюты обращаются внутри страны наравне с долларом США.
В следующие годы войти в рынок будет все сложнее и дороже, поэтому стратегия по локализации крипто-технологий на своей территории представляется одной из самых эффективных. Пока традиционный бизнес и финансовые корпорации не слишком активны, нишу могут занять частные предприниматели, и вырастить на этой основе новых „единорогов“.
Мы видим возрастающее значение криптовалют и блокчейна как технологии для стратегического развития экономики Эстонии и Европейского союза в целом. Следующие 10 лет определят новый мировой финансовый ландшафт и определят правила рынка в среднесрочной перспективе.