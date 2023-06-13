Криптовалюты захватывают рынок: как Эстонии стать лидером в сегменте через 10 лет

И от их развития зависят тысячи рабочих мест, тренды в образовании и законодательстве многих стран. О том, почему развитие крипто-технологий и их регулирование важно для экономики Эстонии и всей Европы, мы поговорили с Марком Гофайзеном и Михаилом Шерле, старшими партнерами консалтинговой компании Gofaizen & Sherle со штаб-квартирой в Таллинне.

Что общего у криптовалют и интернета

Появление новых технологий всегда вызов для общества. Примеры найти не сложно - в свое время распространение электричества или личных автомобилей вызывали достаточно споров. Но есть и более близкий к нам пример - это появление и развитие интернета.

Активное развитие интернета как технологии мы можем отследить с 1990 года. За первые 10 лет число пользователей интернета превысило 100 млн человек. Если вы сравните этот график с графиком роста количества пользователей криптовалют, то вы увидите, что они почти совпадают: с 2014 года количество людей, владеющих цифровыми активами, постоянно растет. И мы ожидаем, что этот рост продолжится. Только за 2022 год, по данным Crypto.com, владельцев криптовалют по всем мире стало на 39% больше. Сейчас их насчитывается около 425 млн человек. Это достаточно много даже в масштабах мировой экономики.

Согласно исследованию Triple-a, в США криптовативами владеют 13% населения, в Индии - 7%, в консервативной Германии - 4%, а в ОАЭ - более 27%. Такая разница связана со структурой экономики, гибкостью регулирования и ролью финтех сервисов для конкретного общества.

У нас есть 10 лет, чтобы выйти в лидеры