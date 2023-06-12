ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО | Главные редакторы изданий Эстонии: налоговая реформа правительства Каи Каллас усилит влияние пропаганды и зарубежных каналов(24)
Заявление главных редакторов республиканских, уездных и местных изданий, входящих в Союз медиапредприятий Эстонии.
Сменяемость политической власти, критика правительства со стороны оппозиции, активность гражданского общества, а также ответственность и прозрачность государственной власти напрямую связаны с силой свободной и независимой прессы. Несмотря на неравную конкуренцию, свобода и качество прессы в Эстонии являются одними из самых лучших в мире.
Согласно последним доступным годовым финансовым отчетам, как крупнейшие эстонские медиакомпании, занимающиеся развитием общегосударственной прессы, так и местные издания работают в убыток: причиной тому и утекающие из Эстонии рекламные деньги, и ненадлежащая государственная поддержка, и запрещенная конкуренция, и запредельный рост цен на бумагу и другие материалы. За исключением нескольких прибыльных медиапредприятий, подавляющее большинство изданий работает с отрицательными или близкими к ним показателями.
Решение коалиционного правительства повысить налог с оборота на подписки и печатные издания с 5% до 9% — это примерно около 100 рабочих мест журналистов из сегодняшних 850, оно обойдется в четыре миллиона евро. Речь идет не о роскошных автомобилях, в сфере журналистики нет возможности переложить расходы, связанные с повышением налогов, на читателя — особенно на читателя, чья связь с государством и без того непрочна, но за сохранение которой мы боремся каждый день. Эту работа выполняется благодаря нашим инвестициям в журналистику и цифровому повороту, а также благодаря военным корреспондентам в Украине, которые помогают установить прямое влияние войны на безопасность Эстонии.
Медиакомпании — это предприятия с особой миссией по всей Европе. Если хочется сохранить качество, приходится идти на уступки в результативности. Объем рекламного рынка для эстонской журналистики остался на том же уровне, что и в 2006 году — около 100 миллионов евро. Издатели платят налог с оборота с продажи рекламы по стандартной ставке, которая после повышения налога составит 22%. Жители Эстонии платят за подписку по нынешней сниженной ставке.
Неспособность Эстонии и других стран Евросоюза договориться о налоговых правилах, согласно которым доходы облагались бы налогом там, где они были получены, является причиной неравной конкуренции уже на протяжении 15 лет.
Остальные расходы рекламного рынка, во много раз большие, утекают из Эстонии в карманы цифровых гигантов. Неспособность Эстонии и других стран Евросоюза договориться о налоговых правилах, согласно которым доходы облагались бы налогом там, где они были получены, является причиной неравной конкуренции уже на протяжении 15 лет.
В то же время эстонская журналистика на протяжении всех лет независимости Эстонии вносит свой вклад в национальную оборону и общество, независимо от государственного бюджета, рынка рекламы или текущего состояния эстонской экономики. Мы всегда солидарны с Эстонией и делаем свою работу. Мы не можем временно закрыть наши редакции, законсервировать наших людей, наши серверы или наши печатные прессы. Напротив, чем более хрупка экономика и чем бережливее страна в трудные времена, тем сильнее моральный дух поддерживает свободная пресса.
Свободная и сильная пресса стоит за общественным штурвалом с момента восстановления независимости. Это отличает нас от многих переходных обществ Центральной и Восточной Европы, где свет не может проникнуть во все уголки коридоров власти, а коррупция и стагнация сдерживают развитие стран. В этих странах заметно и влияние российской пропаганды, которую здесь эстонская пресса держит под контролем.
В 2021 году, после разрушительной пандемии COVID-19, министры финансов ЕС решили, что правильным шагом будет внесение поправок в директиву по налогу с оборота, чтобы разрешить устанавливать нулевую ставку НСО для прессы — признавая эту до сих пор нерешенную проблему конкуренции и, с другой стороны, критическую роль журналистики в нашем культурном пространстве, в нашем понимании точки равновесия в отношениях между государством и гражданами.
Министры финансов ЕС в 2021 году приняли решение разрешить устанавливать нулевую ставку НСО для прессы, признавая проблему конкуренции и роль журналистики в нашем культурном пространстве.
Поэтому во время работы предыдущего правительства Эстония сделала шаг в правильном направлении и ввела для прессы 5-процентную ставку НСО — директива допускает две пониженные ставки в дополнение к стандартной ставке, и в Эстонии это 5% и 9%; кроме того, директива также допускает нулевую ставку и ставку между 0% и 5% для ряда услуг и продуктов — пресса входит в число этих разрешенных категорий. На сегодняшний день ряд стран Евросоюза и европейских стран, не входящих в ЕС — Норвегия, Великобритания, Ирландия, Бельгия и Дания — ввели ставку 0%, а в большинстве стран она составляет от 0% до 5% — причины в Европе схожи для всех нас.
Эстония действительно добилась больших успехов в цифровой революции за последние 15 лет; особенно хорошо развиваются услуги общественного сектора, и страна, и политики на международном уровне получают от этого выгоду. Однако именно эстонской прессе приходится нести значительную часть расходов на цифровизацию общества и демократии. И если государство смогло отказаться от бумаги во взаимодействии с гражданами, то мы должны быть доступны всем эстоноземельцам независимо от их технологических предпочтений — мы издаем газеты и доставляем информацию о жизни эстонского народа, открытых дискуссиях и решениях в общественной сфере, крупных событиях — хороших и плохих — им домой, прямо в руки.
Повышение налогов парадоксально, потому что, с другой стороны, в коалиционном договоре правительство говорит, что пресса и медиапространство очень важны. Переход на обучение на эстонском языке, война России и Украины и социально-экономические изменения в Ида-Вирумаа (переход от сланцевой энергетики к другим отраслям промышленности и предпринимательства) означают, что правительство хочет поддержать Ида-Вирумаа и русскоязычную прессу. Одной рукой берем, другой отдаем.
Мы призываем правительство республики и депутатов Рийгикогу на мгновение отойти от тактических сражений с финансовыми таблицами и посмотреть на общую картину — какую Эстонию мы строим этими шагами, что мы делаем и с какой целью, каковы прямые и вторичные последствия этих шагов. С одной стороны, действительно ли мы хотим сократить доступность прессы в разных частях Эстонии вне крупных центров только для того, чтобы, с другой стороны, вложить десятки миллионов в региональные инвестиции, чтобы вернуть эстонский образ мышления в места, где он был искоренен силой? Говорить за рубежом о важной борьбе с российской пропагандой, а дома препятствовать реальным шагам по ее осуществлению? Каждый год увеличивать финансирование государственных СМИ и отнимать деньги у независимых СМИ?
Давайте все вместе переведем дух, прежде чем предпринимать шаги, после которых обратного пути уже не будет.
Калев Анном, главный редактор Võrumaa Teataja
Пирет Ээсмаа, главный редактор Hiiu Leht
Сийри Эрала, главный редактор Pärnu Postimees
Эрик Гамзеев, главный редактор Põhjarannik
Анна Гудым, главный редактор „Вестника Тарту“
Сирли Хомуха, главный редактор Lõuna-Eesti Postimees
Прийт Хыбемяги, главный редактор Postimees
Тийт Ляэне, главный редактор Vooremaa
Меэлис Мандель, главный редактор Äripäev
Сергей Метлев, главный редактор Rus.Postimees
Андрей Мокиевский, главный редактор „МК-Эстония“
Мерили Никколо, главный редактор Eesti Ekspress
Урмас Пайдре, главный редактор LõunaLeht
Раннар Раба, главный редактор, Tartu Postimees
Вели Валентин Раясаар, главный редактор Accelerista
Хейки Раудла, главный редактор Õpetajate Leht
Лийна Раудвассар, главный редактор Eesti Kirik
Кайре Рейльян, главный редактор Lääne-Elu
Тийт Рейнберг, главный редактор газеты Järva Teataja
Хиндрек Рийкоя, главный редактор Maaleht
Уло Руссак, главный редактор газеты Harju Elu
Эва Самолберг-Палми, главный редактор газеты Virumaa Teataja
Андрес Сепп, и. о. главного редактора Saarte Hääl
Андрей Шумаков, главный редактор Rus.Delfi
Урмо Соонвальд, главный редактор Eesti Päevaleht и Delfi
Мартин Шмутов, главный редактор Õhtuleht
Улле Тамм, главный редактор Sõnumitooja
Тынис Тыниссон, главный редактор Raplamaa Sõnumid
Полина Волкова, главный редактор „Деловых ведомостей“
Ханс Вяре, главный редактор Sakala
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.